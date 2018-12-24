Экономика

Банк «Траст» стал владельцем агроактивов Шишханова
РБК
вчера в 11:06

Все компании перешли ТПХ 14 декабря. В пресс-службе банка «Траст» подтвердили, что его дочерняя структура стала собственником ГК «Здоровая ферма». То же самое сообщил представитель «Здоровой фермы», отказавшись уточнить детали перехода актива к банку.
РБКвчера в 11:06

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Банк «Траст» стал собственником группы «Здоровая ферма»

Коммерсантъ Челябинсквчера в 23:45

Птица высокого полета: крупный банк выкупил экс-актив Колесникова в Челябинске

Деловой квартал (Челябинск)00:30

Микаил Шишханов покинул «Здоровую ферму»

Apartment.Ruвчера в 13:05

Структура банка «Траст» стала владельцем принадлежавшего Шишханову агрохолдинга

Rambler News Serviceвчера в 11:25

Банк «Траст» стал владельцем агроактивов Шишханова

РБКвчера в 11:06

«Траст Птицеводческий холдинг» купил группу компания «Здоровая ферма»

АБНвчера в 12:40

Структура банка «Траст» стала владельцем агрохолдинга «Здоровая ферма»

Интерфаксвчера в 09:55
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Общество

«Роскачество» проверило российские игристые вина

"Роскачество" исследовало игристые вина российского производства.
Обновлено в 00:33
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Депутат рады Мосийчук избил тростью оппонента во время ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук во время программы «Эпицентр украинской политики» напал с тростью на эксперта, доктора политических наук Александра Семченко, который усомнился в адекватности нардепа.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В районе обрушения сопки под Хабаровском обнаружили аномалию

Специалисты Дальневосточного центра НИЦ "Планета" выявили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где предположительно мог упасть метеорит, сообщается на сайте научно-исследовательского центра.
Обновлено в 01:05
Транспорт

«Известия»: на российских дорогах повысят скоростной лимит

На ряде федеральных трасс России могут повысить макисмальную разрешенную скорость до 110 км/ч.
Обновлено в 00:36
Политика

Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом

Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
Обновлено вчера в 18:43
Транспорт

В Крыму скорость движения по трассе «Таврида» ограничат до 2020 года

Режим ограничения скорости до 60 км/ч будет введен на первой очереди трассы "Таврида" в Крыму до полного окончания строительства дороги в 2020 году, сообщил РИА Новости министр транспорта республики Крым Сергей Карпов.
Обновлено в 00:45
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:01
Авто

Площадку «Соллерс» в Алабуге выбрали для серийного производства Aurus

Серийное производство машин Aurus начнется с середины 2020 года на площадке "Соллерс" в Алабуге, сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью ТАСС.
Обновлено в 00:22
Экономика

Телецентр «Останкино» подал иски к «Первому каналу» на 164 млн руб

«Останкино» подало в октябре—ноябре к главному подрядчику «Первого канала» группе «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, уточняет издание со ссылкой на картотеку суда.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

Приплывшего на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы доставили в Москву гражданина США Джона Мартина, в августе приплывшего на Чукотку на лодке и задержанного сотрудниками российской погранслужбы, сообщает пресс-служба судебных приставов по Чукотскому автономному округу.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Украине увидели раздражитель для Запада

Украина становится раздражителем для США и европейских стран.
Обновлено вчера в 23:51
Энергетика

Новак прокомментировал сроки действия сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что сроки действия соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти трудно предсказать, однако сотрудничество стран будет продолжаться в любом случае.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО

Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие

Новейший корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

Новейший корвет «Громкий» зачислен в состав Военно-морского флота (ВМФ) России и включен в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

В Кабуле при атаке боевиков на министерство погибли 43 человека

В Кабуле при нападении боевиков на правительственный комплекс погибли 43 человека, еще 10 получили ранения.
Обновлено в 00:22
Политика

Лукашенко рассказал о важности всесторонних отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонние отношения имеет важное значение как для Москвы, так и для Минска.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В мордовской колонии заключенных незаконно принуждали к труду

Обновлено вчера в 10:40
Политика

Варфоломей рассказал, что «взял у Порошенко конфеты» за автокефалию

Константинопольский патриарх Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики украинского президента Петра Порошенко «много конфет и шоколада».
Обновлено вчера в 23:13
Наука

Ученые установили причину гибели шумерской цивилизации

Климатологи из Оксфордского университета установили причину внезапного исчезновения одной из древнейших цивилизаций мира — шумеров.
Обновлено вчера в 16:11
Хоккей

НХЛ признала 600-й гол Овечкина лучшим в 2018 году

Гол форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота "Виннипег Джетс" признан лучшим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в 2018 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:21
Общество

Голикова предложила ставить пациентов на учет после диспансеризации

Если пациент пройдет в поликлинике диспансеризацию или профосмотр, то его в обязательном порядке поставят на учет в медучреждении, чтобы следить за его здоровьем.
Обновлено в 00:30
Происшествия

В Мексике разбился вертолет с губернатором штата Пуэбла

В Мексике в результате крушения вертолета погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

В Хабаровском крае упал метеорит

Как стало известно, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края упал метеорит.
Обновлено 23 декабря в 21:10
Экономика

«Мир» запустил сервис по оценке благонадежности клиента

Национальная система платежных карт (НСПК), оператор российской платежной системы "Мир", запустила в пилотном режиме сервис проверки благонадежности и кредитоспособности клиентов, сообщает во вторник газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Ливерпуле

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском Ливерпуле, сообщает Daily Star. Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба.
Обновлено вчера в 20:19
Космос

Космонавт Прокопьев: отверстие в «Союзе» просверлили изнутри

Щель в бытовом отсеке корабля «Союз-МС-09» образовалась из-за того, что кто-то просверлил дырку изнутри.
Обновлено вчера в 05:55
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