Экономика

Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагоновИнтерфакс вчера в 12:28

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Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
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