Экономика
Банк «Траст» стал акционером крупнейшего производителя вагоновИнтерфакс вчера в 12:28
Банк "Открытие" (находится под контролем ЦБ РФ) является крупнейшим владельцем ОВК с долей 24,3%. Вместе с тем, представитель банка "Открытие" отмечал, что банк не планирует приобретать принадлежащие "Открытие холдингу" акции ОВК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 04:15, Вашингтон
Космос
Пятая часть британцев считает фейком высадку американцев на Луну
Из нового исследования компании Opinium Research следует, что каждый пятый взрослый британец считает миссию «Аполлон-11» фейком.
Обновлено вчера в 12:39
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Группа исследователей из Кембриджского университета в Великобритании установила, что даже малые дозы радиации, эквивалентные проведению трех сеансов компьютерной томографии, которые в настоящее время считаются безопасными для человека, увеличивают число клеток с генными мутациями P53, ответственных за возникновение онкологических заболеваний.
Обновлено вчера в 19:48
Кино
Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Авто
«КАМАЗ» увеличил производство грузовиков в Узбекистане
Российская компания "КАМАЗ" за первые шесть месяцев 2019 года выпустила 585 грузовых автомобилей в Узбекистане, увеличив производство в 4,2 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО "Узавтосаноат".
Обновлено вчера в 06:46
Общество
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна
Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».
Обновлено вчера в 16:12
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Авто
«Заряженная» Toyota Fortuner TRD появится в сентябре 2019-го
Toyota Motor, желая упрочить влияние своего внедорожника Fortuner в сегменте SUV, собирается выпустить «заряженную» версию Fortuner TRD.
Обновлено в 03:45
Музыка
Эд Ширан вышел на сцену в футболке сборной России
Обновлено в 00:14
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в дерби
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович отметился хет-триком в матче MLS против «Лос-Анджелеса».
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Политика
Путин не верит, что Скрипаля отравили британские спецслужбы
Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в версию, по которой бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили британские спецслужбы.
Обновлено вчера в 17:50
Армия и оружие
Тухлое дело: сотрудники СБУ собирались массово отравить бойцов ВСУ
Непригодную продукцию сотрудники СБУ хотели отправить в район проведения оккупационной операции.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Состояние Инны Чуриковой улучшилось
Обновлено в 03:58
Происшествия
Под Волгоградом подросток на машине отца сбил четырехлетнего ребенка
Четырехлетний мальчик госпитализирован после наезда на него подростка на самовольно взятой у отца машине в Волгоградской области, сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 02:35
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
О зарплатном неравенстве в России рассказал Росстат
По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, чем сильнее суммы отличаются друг от друга, тем сильнее неравенство и выше доля людей с низкой оплатой труда.
Обновлено 18 июля в 22:39
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33
Путешествия
Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту
Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
Обновлено в 00:29
Авто
Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Авто
Составлен топ-10 городов РФ по числу праворульных автомобилей
Обновлено вчера в 05:59