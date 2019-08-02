Финансы
Банк «Траст» нарастил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%ТАСС 10:31
Банк "Траст" нарастил свою долю в Объединенной вагонной компании (ОВК) с 5,7% до 25,5%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Ранее в июле этого года "Траст" приобрел 5,7% акций ОВК.
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Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.
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