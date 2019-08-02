Финансы

Банк «Траст» нарастил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%ТАСС 10:31

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Банк "Траст" нарастил свою долю в Объединенной вагонной компании (ОВК) с 5,7% до 25,5%. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Ранее в июле этого года "Траст" приобрел 5,7% акций ОВК.
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Банк «Траст» нарастил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%

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Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,5%

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БАНК ТРАСТ УВЕЛИЧИЛ ДОЛЮ В ОВК С 5,7% ДО 25,52% -- ИФ ЦИТИРУЕТ БАНК

Financial One10:26
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