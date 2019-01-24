Экономика
Банк России запустит систему быстрых платежей 28 январяКоммерсантъ 06:24
Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
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Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.РБК05:30
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