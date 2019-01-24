Экономика
Система быстрых платежей будет запущена в России 28 январяИнтерфакс вчера в 05:45
Система быстрых платежей (СБП) будет запущена в России 28 января, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на презентации СБП.
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Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.РБКвчера в 05:30
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Систему быстрых платежей в России в тестовом режиме запустят 28 января
Комсомольская правдавчера в 17:42
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