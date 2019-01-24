Экономика

Банк России запустит систему быстрых платежей 28 январяКоммерсантъ вчера в 06:24

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
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ЦБ назвал дату запуска системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
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