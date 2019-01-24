Экономика

Банк России запустит систему быстрых платежей 28 январяКоммерсантъ 06:24

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сообщила, что тестовый запуск системы быстрых платежей (СБП) запланирован на 28 января.
Читать в источнике
с чего всё началось

ЦБ назвал дату запуска системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП), оператором которой является Банк России, будет запущена 28 января, об этом рассказала журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
РБК05:30

Подробнее о событии

Скорости перевода: за год платежи по номеру мобильного превысят 5 трлн

Известия16:01

Озвучена дата запуска российской системы быстрых платежей

РЕН ТВ10:45

Рязанские банки внедрят мгновенные платежи

7 новостейвчера в 04:38

Центробанк назвал дату запуска системы быстрых переводов между счетами

Телеканал 360°07:22

Центробанк запускает сервис по переводу денег по номеру телефона. Он составит конкуренцию Сбербанку

Фонтанка.Ру07:07

Еще 40 банков хотят стать участниками системы быстрых платежей

РИА Новости06:32

Переводы денег между россиянами решили монополизировать

Lenta.ru08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
Наука

Ученые нашли способ предотвращения рака

Обновлено в 17:22
Происшествия

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.
Обновлено в 13:11
Политика

Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ

Обновлено в 09:37
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены

Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Четвертый участник нападения на полицейских в Нальчике умер в больнице

Четвертый участник нападения на наряд ДПС в Нальчике скончался в больнице, сообщил РИА Новости в республиканской больнице.
Обновлено в 15:10
Технологии

Apple сократила отдел по разработке беспилотников на 200 человек

Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено в 12:19
Авто

Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200

Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Спорт

Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 15:04
Авто

В Калининграде начался выпуск седанов Kia K900

Калининградский завод Автотор приступил к сборке представительских седанов Kia K900.
Обновлено в 10:14
Авто

Skoda назовет новый кроссовер Kamiq

Компания Skoda подтвердила создание нового кроссовера — компактная модель получит имя Kamiq, сообщает чешский автопроизводитель.
Обновлено в 04:50
Политика

Мадуро решил закрыть посольство и все консульства Венесуэлы в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что принял решение закрыть венесуэльское посольство и все консульства страны в США.
Обновлено в 14:59
Гаджеты

Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий

Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Политика

Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна

Сенат США не принял предложение американского лидера Дональда Трампа по прекращению приостановки работы правительства страны.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Москве четверо пострадали в ДТП с участием «скорой» и такси

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей скорой помощи и такси в Москве.
Обновлено в 16:40
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Общество

Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы

Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Следствие настаивает на аресте миллиардера Михальченко

Обновлено в 07:40
Авто

Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель

В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Транспорт

Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто

Могут самовозгораться: в Kia и Hyundai нашли опасный изъян

Специалисты американского института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) определили, какие именно модели автомобилей южно-корейского автопрома имеют наибольший риск возгорания.
Обновлено в 15:15
Космос

Ученые назвали причину появления жизни на Земле

Обновлено в 04:22
Политика

Две минуты до полуночи: «Часы Судного дня» не стали переводить

Стрелки символических Часов Судного дня, продолжили показывать 23:58, как и в прошлом году.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Суд оправдал всех фигурантов «макового дела»

Брянский областной суд вынес оправдательный приговор всем фигурантам дела о контрабанде пищевого мака, сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Политика

Карлос Гон ушел с поста руководителя Renault

Руководитель и исполнительный директор Renault Карлос Гон покинул свой пост после серии обвинений в финансовых махинациях, предъявленных ему со стороны Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 03:01
Наука

Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты

Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
Обновлено вчера в 22:22
Армия и оружие

В России представили новый пистолет на смену «Макарову»

В России представили новый пистолет.
Обновлено в 09:25
Кино

Николас Кейдж снимется в экранизации рассказа Лавкрафта

Обновлено в 08:28
Происшествия

Из Государственного исторического музея украли старинную икону

В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:41
Общество

Специалисты Роскачества проверили средства для мытья посуды

Обновлено в 07:15
ещё по теме
Главное