Экономика
Банк России захотел вчетверо поднять лимиты по ОСАГОLenta.ru 03:01
Банк России поддержал инициативу Минфина поднять лимит выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. Как сообщили в ЦБ, это, безусловно, скажется на стоимости полиса.
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Увеличение лимита выплат жертвам аварий может поднять стоимость полиса Минфин предложил увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП сразу вчетверо — с нынешних 500 тыс. руб. до 2 млн руб.Коммерсантъвчера в 17:43
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Полисы ОСАГО подорожают на 10% в случае увеличения лимита выплат до 2 млн рублей
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