Финансы

Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставокТАСС вчера в 14:20

"Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, 10,54%", - говорится в материалах на сайте ЦБ. Средневзвешенная ставка по итогам апреля составила 10,56%. Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе-мае 2019 года составил 1,05 трлн рублей.
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ЦБ зафиксировал снижение ставок по ипотеке

Российская газетавчера в 16:12

Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

News.ruвчера в 15:28

За пять месяцев россияне взяли ипотеки на сумму более 1 трлн рублей

Интерфаксвчера в 11:43

ЦБ сообщил о снижении ставок по ипотеке

Реальное времявчера в 14:59

В России зафиксировано снижение ипотечных ставок

Национальная служба новостейвчера в 14:24

Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставок

ТАССвчера в 14:20

Центробанк России сообщил о снижении ипотечных ставок

Life.ruвчера в 15:19
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Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров на кастинг в группу «На-На»

Обновлено вчера в 21:43
Общество

Жара во Франции побила исторический рекорд

26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, три района которой пострадали от сильнейшего наводнения.
Обновлено в 01:35
Политика

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении сделки ОПЕК+

Президент России Владимир Путин сообщил, что на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии договорился о продлении сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Обновлено в 03:24
Политика

Саммит G20 в Осаке завершен

По словам Абэ, участникам саммита в Осаке удалось "прийти к единству мнений о необходимости продвижения справедливой, свободной торговли без дискриминации".
Обновлено в 02:45
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Политика

Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено вчера в 15:15
Происшествия

Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

Обновлено в 02:16
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Энергетика

Nord Stream 2 ведет с Данией переговоры по «Северному потоку-2»

Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг ведет с властями Дании переговоры по вопросам строительства газопровода "Северный поток-2" в водах Дании, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:31
Космос

Впервые обнаружен источник одиночного быстрого радиовсплеска

Краткость одиночных радиовсплесков не позволяла ученым это выяснить: до недавнего времени астрономы смогли локализовать только один такой радиовсплеск, FRB 121102 (их называют по дате первого обнаружения, например этот впервые увидели 2 ноября 2012 года).
Обновлено вчера в 09:36
Авто

Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Авто

Alpina выпустит свою версию BMW 8 серии Gran Coupe

В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

Глушаков подписал контракт с «Ахматом»

Обновлено в 03:27
Общество

Проблема «сабстанса» в офшорах: стоит ли волноваться владельцам яхт?

Кайманы и БВО предлагают максимально простую процедуру регистрации яхт, минимальные требования к эксплуатации и, при определенных условия, конфиденциальность владения.
Обновлено в 01:19
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Минюст США заинтересовался сборкой Boeing 787 Dreamliner

Источники в авиационной отрасли проинформировали о том, что американский Минюст обратился с повестками по поводу выемки документов, связанных со сборкой Boeing 787 Dreamliner.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Здоровье

Названы самые частые проблемы со здоровьем у домашних кошек

В московском комитете ветеринарии рассказали, с какими проблемами со здоровьем чаще всего сталкиваются домашние кошки и из-за чего они возникают.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие

В Минобороны раскрыли причины снижения затрат на оборону

Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова рассказала о причинах снижения трат на оборону.
Обновлено в 02:15
Авто

Иногда в жару выгоднее не глушить мотор - не верите?

Тепловозный дизель, в отличие от автомобильного мотора, — грандиозная конструкция высотой больше двух метров и длиной до пяти и более метров, зажатая по ширине размерами самого локомотива.
Обновлено в 01:00
Футбол

Сборная Чили обыграла Колумбию и вышла в полуфинал Кубка Америки

Победителя пришлось выявлять в серии послематчевых пенальти, где форвард сборной Чили и «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес забил победный гол и вывел свою команду в полуфинал турнира.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено вчера в 09:49
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
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