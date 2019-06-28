Финансы
Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставокТАСС вчера в 14:20
"Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, 10,54%", - говорится в материалах на сайте ЦБ. Средневзвешенная ставка по итогам апреля составила 10,56%. Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе-мае 2019 года составил 1,05 трлн рублей.
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