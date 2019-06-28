Банк России зафиксировал снижение ипотечных ставокТАСС вчера в 14:20

"Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в течение месяца, 10,54%", - говорится в материалах на сайте ЦБ. Средневзвешенная ставка по итогам апреля составила 10,56%. Общий объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в январе-мае 2019 года составил 1,05 трлн рублей.

Экономика ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Происшествия В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.

Наука Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила Останки нового для науки вида крокодилов, получившего название Isisfordia molnari, были обнаружены в австралийском Новом Южном Уэльсе, где рабочие на опаловом месторождении заметили необычные отложения и вызвали ученых.

Интернет Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.

Футбол Глушаков перешел в грозненский «Ахмат» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки и сыграет против Бразилии В полуфинале Аргентина встретится со сборной Бразилии, которая в 1/4 финала победила по пенальти Парагвай (0:0 в основное время).

Кино Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни Ничего подлого, уверяют родные Алибасова, они не делали, ведь он шоумен, а значит, даже на собственном горе может делать деньги.

Политика Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская готовится к рождению еще одного ребенка Любовь Успенская озадачила своих поклонников неожиданным признанием: она мечтает о рождении еще одного ребенка.

Политика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.

Здоровье Профильных специалистов привлекут к работе в системе ОТЗ Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава создаст группу из специалистов разных профилей с навыками проведения комплексной оценки технологий здравоохранения (ОТЗ).

Музыка Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге собрал 300 тыс. зрителей Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который прошел в Екатеринбурге в ночь с 28 на 29 июня, посетили 300 тыс. зрителей Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram в субботу.

Авто Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Автоспорт Даниил Квят: Сегодня был сложный день Команда Toro Rosso не лучшим образом провела пятничные заезды на Ред Булл Ринге – ни Даниил Квят, ни Алекс Албон не смогли выйти из 66 секунд и заняли места во второй половине итоговых протоколов, жалуясь на проблемы с балансом.

Происшествия Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале.

Происшествия Число пострадавших при взрыве газа в Коврове возросло до 11 Не менее 11 человек пострадали из-за хлопка газа и последующего пожара в жилом доме в городе Коврове Владимирской области.

Общество Шарапова опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поддержала представителей ЛГБТ-сообщества.

Общество Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.

Кино В Китае самым кассовым российским фильмом стал «Движение вверх» Напомним, «Движение вверх» стало самым кассовым фильмом в российской истории, заработав в отечественном прокате более трех миллиардов рублей.

Культура В музее Свердловской области обнаружили подлинник Рубенса Копия картины Питера Пауля Рубенса из запасников Ирбитского музея изобразительных искусств оказалась подлинником.