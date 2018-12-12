Экономика
Банк России зафиксировал рост безналичных платежей
Банк России зафиксировал рост безналичных платежейZaim.com08:30
За три квартала 2018 года количество карт, с которых совершалась хотя бы одна операция, выросло на 15% по сравнению с прошлым годом и составило 174 млн карт, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Zaim.com08:30
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Более 19 трлн руб. в январе-сентябре перевели с карты на карту физлица в России
Агентство Москва04:51
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Энергетика
ОПЕК увеличила прогноз добычи нефти в России на 2018 и 2019 годы
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. Подробнее — в материале "Ъ" "ОПЕК + сделала трудный выбур".
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Голикова: в России осталось 1,4 млн ветеранов ВОВ
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Экономика
Ослабление рубля добавило к инфляции полпроцента
Совокупный вклад ослабления курса рубля в годовую инфляцию Минэкономразвития оценивает на уровне 0,5-0,6%.
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Экономика
Правительство увеличило уставный капитал РЖД на 54,8 млрд рублей
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Экономика
Мантуров оценил ущерб бюджету от нелегальной торговли сигаретами
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Экономика
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Обновлено в 07:39
Финансы
ЦБ РФ продолжает смотреть на рубль оптимистично
На сегодня у Минфина России довольно масштабные планы по привлечению капитала на рынке ОФЗ: к размещению подготовлены два облигационных выпуска суммарным объемом почти в 21 млрд руб.
Обновлено в 08:05
Экономика
Власти России ужесточат контроль за онлайн-платежами
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Обновлено в 08:40
Финансы
Профицит внешней торговли России в октябре вырос почти в два раза
Профицит внешней торговли России в октябре 2018 года в годовом выражении вырос почти в два раза и составил $19,7 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 09:26
Финансы
Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%
Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено в 09:07
Экономика
Tesla решила взыскать с бывшего сотрудника $167 млн
Tesla хочет взыскать с бывшего сотрудника – технолога Мартина Триппа – $167 млн, сообщает CNBC со ссылкой на юридические документы.
Обновлено в 09:16
Финансы
Сбербанк прогнозирует рост чистой прибыли в 2019 году на 10%
Сбербанк прогнозирует рост чистой прибыли в 2019 году на 10%, следует из презентации зампреда кредитной организации Александра Морозова на Дне аналитика.
Обновлено в 07:35
Недвижимость
Банк России назвал ставку проектного финансирования для застройщиков
Средняя ставка по кредитам для застройщиков при переходе на проектное финансирование составит 7–9%.
Обновлено в 08:04
Экономика
Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года
Накопительная часть пенсии заморожена до 2021 года.
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Экономика
«Яндекс.Маркет» разработает сервис сравнения цен для офлайн-магазинов
«Яндекс.Маркет» разработает аналог своего сервиса сравнения цен онлайн-магазинов для офлайн-ритейла, сообщил гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.
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