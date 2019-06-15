Банк России задумался о создании новой валютыБИЗНЕС Online 06:22

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.

с чего всё началось

Банк России рассматривает возможность запуска новой валюты — цифровой, однако сначала нужно понять, готово ли общество к отказу от наличных денег. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набуиллина, передает ТАСС.

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