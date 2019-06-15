Банк России задумался о создании цифровой валютыГлобалМСК.ру вчера в 18:00

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.

с чего всё началось

Банк России задумался о создании и запуске на территории страны цифровой валюты. Сведения со ссылкой на комментарий главы регулятора Эльвиры Набиуллиной предоставил новостной портал «Актуальные новости».

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