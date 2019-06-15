Экономика

Банк России задумался о создании цифровой валютыГлобалМСК.ру вчера в 18:00

Банк России задумался о создании и запуске на территории страны цифровой валюты. Сведения со ссылкой на комментарий главы регулятора Эльвиры Набиуллиной предоставил новостной портал «Актуальные новости».
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Телеканал 360°вчера в 06:41
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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