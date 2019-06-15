Экономика
Банк России задумался о создании цифровой валютыГлобалМСК.ру вчера в 18:00
Банк России задумался о создании и запуске на территории страны цифровой валюты. Сведения со ссылкой на комментарий главы регулятора Эльвиры Набиуллиной предоставил новостной портал «Актуальные новости».
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.ТАССвчера в 05:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:12, Вашингтон
Единоборства
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца в поединке за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Брянской области у пассажирского поезда на ходу отцепился вагон
Отравление поезда "Брянск – Москва" из-за происшествия задержали более, чем на три часа. Пассажирам предоставили резервный состав.
Обновлено в 04:00
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Футбол
«Ленинград» испортил новый газон стадиона «Спартака»
Обновлено вчера в 19:14
Авто
Озвучен список лучших внедорожных минивэнов в России
Специалистами интернет ресурса "Автоновости дня" составлен список полноприводных минивенов, которые пользуются популярностью среди российских любителей машин повышенной проходимости.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Хоккей
На парад чемпионов в Сент-Луисе пришло 500 тысяч человек
Обновлено в 03:54
Происшествия
Губернатор Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки
Обновлено вчера в 11:12
Единоборства
Бриедис в ярком бою нокаутировал Гловацкого и вышел в финал WBSS
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина
Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Религия
Православные отмечают День Святой Троицы
Обновлено в 01:33
Футбол
Буффон объяснил, почему ушёл из ПСЖ
Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон рассказал, почему он принял решение покинуть французский «Пари Сен-Жермен».
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 03:59
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Энергетика
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
Власти Сирии объявили об увеличении цен на бензин с наиболее популярным октановым числом 90 при превышении субсидируемой нормы в 100 литров в месяц, передает гостелевидение САР.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено вчера в 02:39
Политика
Индия ввела ввозные пошлины на американские товары
Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику, а также отметили, что по причине коротко сохранения хранения ягоды ее следует покупать ровно столько, сколько вы готовы съесть за несколько дней.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО
Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
За два года египтянин сыграл за красных 104 матча во всех турнирах, в которых забил 71 гол и отдал 29 результативных передач.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
Обновлено вчера в 21:34
Космос
С Восточного вместе с «Метеором-М» запустят более 30 спутников
На Восточном полным ходом идет предстартовая подготовка к пуску, намеченному на 5 июля сего года, когда оторвавшись от Земли и преодолев ее притяжение ракета «Союз» выведет в околоземное пространство российский тяжелый спутник ДЗЗ серии «Метеор» с индексом М и порядковым номером 2-2.
Обновлено 14 июня в 13:12
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:44
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
Обновлено вчера в 18:08