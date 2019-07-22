Экономика

Банк России выявил свыше 150 финансовых пирамидОреанда-Новости вчера в 13:09

ИА "Ореанда-Новости" Главный государственный банк обнаружил 154 финансовые пирамиды за первое полугодие текущего года. Этот показатель уже готов превысить прошлогодний – тогда за весь год было обнаружено 168 недобросовестных финансовых организаций.
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с чего всё началось

Глава департамента ЦБ: россияне стали лучше понимать, как отличить мошенников

Что же касается количества, то во втором квартале мы выявили существенно больше финансовых пирамид, чем в первом. За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пирамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором.
ТАССвчера в 05:00

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ЦБ предложил влючать в черный список нелегальных кредиторов

Коммерсантъвчера в 15:49

В России обнаружили сотни «черных кредиторов» и десятки финансовых пирамид

Lenta.ruвчера в 11:59

В ЦБ радуются, что россияне стали лучше разбираться в мошенниках

Росбалтвчера в 05:40

ЦБ хочет включить в черный список создателей финансовых пирамид и нелегальных кредиторов

ТАССвчера в 10:43

Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители

Эхо Москвывчера в 06:30

Центробанк выявил в январе-июне 1024 «черных» кредиторов

DP.RUвчера в 06:01

ЦБ хочет включить в чёрный список создателей финансовых пирамид

News.ruвчера в 11:09
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Армия и оружие

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Корейское агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил республики сообщило, что самолет ВКС РФ дважды за утро нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Пострадавшие при пожаре в Хабаровском крае дети находятся в коме

Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, находятся в коме.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Обновлено в 02:16
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Согласно новым требованиям закона, принятого Госдумой 16 июля, банковским платежным агентам запрещено использовать удаленную ККТ в терминалах, пишет РБК во вторник, 23 июля.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.
Обновлено вчера в 01:30
Общество

Екатеринбуржцев пригласили обсудить реконструкцию парка Энгельса

Екатеринбуржцев пригласили обсудить реконструкцию парка Энгельса.
Обновлено в 01:32
Космос

Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе

Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено вчера в 01:17
Музыка

Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»

Обновлено вчера в 20:02
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 740 тыс. га

Обновлено в 02:38
Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Португальскому форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду не будут предъявлены обвинения за изнасилование женщины десять лет назад в США.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

Трехлетнюю девочку с разбитой головой нашли в Ленинградской области

Полиция Кировского района выясняет обстоятельства, при которых в поселке Мга получила травмы трехлетняя девочка.
Обновлено в 02:50
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

В Москве задержали группу вымогателей

В Москве задержаны предполагаемые вымогатели, похитившие человека. Как сообщили в МВД, подозреваемых четверо.
Обновлено в 00:04
Политика

СМИ сообщили о секретных тюрьмах СБУ в Харькове и Краматорске

Бывший районный следователь МВД Украины в Донецкой области рассказал агентству на условиях анонимности, что правоохранительные органы занимались похищением людей по приказу и "разнарядке" СБУ.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Российские производители уменьшили размер упаковки

Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Политика

Порошенко планирует «расшатать ситуацию» на Украине, пишут СМИ

Представители команды бывшего президента Украины Петра Порошенко планируют создать протестное движение.
Обновлено в 01:46
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол

Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»

Представители 26-летнего уругвайца предложили футболиста питерскому "Зениту". Также в услугах игрока заинтересован "Торино".
Обновлено в 01:35
Политика

Матвиенко высказалась за единую валюту с Белоруссией

Обновлено 21 июля в 18:06
Политика

Европа опасается сближения России и Украины после выборов в Раду

Европейские страны опасаются возможности сближения России и Украины после выборов в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 19:19
Футбол

Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни

Обновлено в 02:18
Авто

Обновленный Audi Q7 для России: останется только дизель

Бензиновые моторы 2.0 TFSI (252 л.с.) и 3.0 TFSI (333 л.с.) отправятся в отставку, а единственным двигателем для российских «ку-седьмых» останется турбодизель V6 3.0 TDI (249 л.с.). Причем нам положен не модернизированный агрегат со вспомогательным стартер-генератором, как у версий для Европы, а нынешний мотор CVMD.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Грузинские военные озвучили ответ на заявления России

Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Хоккей

«Бостон Брюинз» подписал контракт с российским нападающим Шэном

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» подписал контракт с российским нападающим Павлом Шэном.
Обновлено в 01:21
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