Экономика
Банк России выявил свыше 150 финансовых пирамидОреанда-Новости вчера в 13:09
ИА "Ореанда-Новости" Главный государственный банк обнаружил 154 финансовые пирамиды за первое полугодие текущего года. Этот показатель уже готов превысить прошлогодний – тогда за весь год было обнаружено 168 недобросовестных финансовых организаций.
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Что же касается количества, то во втором квартале мы выявили существенно больше финансовых пирамид, чем в первом. За все первое полугодие выявлено 154 финансовые пирамиды: 61 — в первом квартале, 93 — во втором.ТАССвчера в 05:00
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Более 10% финансовых пирамид в России в этом году помогли выявить сами потребители
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