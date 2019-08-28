Финансы
ТАССБанк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Монета номиналом три рубля изготовлена из серебра, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
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В июне группа "Синара" сообщила, что завод "Уральские локомотивы" передал РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения", которая является одним из шагов к запуску беспилотного вождения состава.
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Основатель итальянской компании Pagani Горацио Пагани рассказал, что руководство всерьез рассматривает вариант выпустить на рынок первый внедорожник.
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Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
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Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Lenta.ru вчера в 22:47
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Экс-игрок сборной США и «Лос-Анджелес Гэлакси» умер в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной США Колин Кларк скончался на 36-м году жизни.
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Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
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Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
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