Финансы

ТАССТАССБанк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК

Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Монета номиналом три рубля изготовлена из серебра, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
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Центробанк России выпустил монету к 100-летию ВГИКа

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