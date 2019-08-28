Финансы
ТАССБанк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Монета номиналом три рубля изготовлена из серебра, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Происшествия
В Петербурге проверили 500 такси: более 20 машин никуда не поедут
В ходе рейда было проверено около 500 автомобилей такси — как официальных таксопарков, так и машин так называемых агрегаторов.
REGNUM 03:51
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
В ночь с 27 на 28 августа Эммануил Виторган сделал заявление, которое стало неожиданностью для всех: у актера и его супруги Ирины Млодик родилась дочь.
ОК! 00:17
Происшествия
Свердловский детский сад заплатит 132 тысячи за разбитые автомобили
Екатеринбург-ТВ 03:59
Технологии
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на испытательном кольце в Щербинке под Москвой.
РБК 04:53
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Футбол
ЦСКА может приобрести защитника «Тамбова»
В сферу интересов московского клуба ЦСКА попал центральный защитник "Тамбова" Седрик Гогуа, об этом сообщает Telegram-канал популярного комментатора Нобеля Арустамяна.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Британка убила отца пультом от телевизора
Жительница Великобритании Никола Таунсенд убила своего 78-летнего отца пультом дистанционного управления от телевизора.
Известия 01:10
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Общество
87 тысяч человек остались без электричества в Якутии
Газета.Ru 03:43
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять из шести хирургов забрали заявления об увольнении
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть специалистов хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение, так как недовольны тяжёлым рабочим графиком и несоответствующей оплатой труда.
REGNUM 02:41
Общество
Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово
В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев.
Газета.Ru 04:31
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» проходит государственные испытания
Беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания.
Известия вчера в 21:48
Политика
В Крыму прокомментировали условие США для возвращения России в G8
Призыв специального представителя США по Украине Курта Волкера к России уйти из Крыма для возвращения в G8 является свидетельством разбалансированности внешнеполитического курса Вашингтона, считает первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.
РИА Новости 03:35
Космос
Робот «Федор» попросил прощения за задержку стыковки «Союза»
Давыдов.Индекс вчера в 05:00
Политика
Американский сенатор Ли сообщил о неполучении российской визы
В пресс-службе американского сенатора Республиканской партии от штата Юта Майка Ли сообщили, что парламентарий пока не получил российскую визу для встречи послом США в Москве Джоном Хантсманом в столице РФ.
Московский Комсомолец вчера в 18:06
Футбол
«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Теннис
Рублёв вогнал Циципаса в ступор, Андрей идет дальше на US Open
Сам Циципас признал, что поражение полностью заслужил, так как Рублёв контролировал ситуацию на корте, особенно на своей подаче.
Sport-place 03:16
Политика
Британское правительство хочет приостановить работу парламента
Правительство Великобритании собирается исключить блокировку «жёсткого» Brexit парламентом, приостановив его работу.
REGNUM 05:26
Футбол
Николай Гиоргобиани: Не знаю в лицо половины игроков РПЛ
Если из Уфы Александр Зинченко пробился в Ман Сити, из других клубов РПЛ ребята уезжали в Челси, Арсенал - значит, все возможно.
Советский спорт 01:01
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
Газета.Ru вчера в 06:38
Авто
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe представлен официально
Характерная особенность нового Mercedes-Benz GLE Coupe в том, что его колёсная база на 6 сантиметров короче стандартного кроссовера GLE, однако на 2 сантиметра больше, чем у прежней версии купе-кроссовера.
без руля.ру вчера в 19:20
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04