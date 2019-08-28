Экономика
ТАССБанк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Монета номиналом три рубля изготовлена из серебра, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа
Комсомольская правда06:01
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Армия и оружие
Американские СМИ раскритиковали истерию по взрыву на российском военном полигоне
Бывший инспектор ООН по контролю вооружений Скотт Риттер опубликовал в американском издании The American Conservative материал, в котором подверг критике спекуляции на тему радиационной опасности после взрыва на российском полигоне под Неноксом.
Взгляд.ру 09:49
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Космос
Роскосмос сделает спутниковые снимки Самарской области в рамках проекта «Цифровая Земля»
Спутниковые снимки Самарской области будут сделаны в рамках проекта "Цифровая Земля".
ТАСС вчера в 10:28
Космос
К Земле приближаются два астероида
Американское космическое агентство NASA предупреждает о приближении к Земле сразу двух астероидов. Об этом пишет издание «ПолитЭксперт».
Подмосковье Сегодня 09:47
Авто
BMW выпустила первый самый чёрный в мире BMW X6
BMW выпустила «самый чёрный в мире» BMW X6 с приставкой к названию Vantablack VBx2, причем этот автомобиль стал первым, где использовалось особое вещество.
Tvoe-avto.com 08:39
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Технологии
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Авто
Компания Bufori представила 750-сильного конкурента Porsche 911
Малайзийская компания Bufori представила предсерийное купе семейства CS, которое по размерам можно сравнить с Porshe 911 в кузове 992.
REGNUM 08:28
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи.
Известия 00:59
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.
Интерфакс вчера в 09:55
Происшествия
Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда
Двоих жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда, возбуждено уголовное дело.
ТАСС 05:11
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Общество
ГИБДД предложила изучать в школах автомобильное дело
ГИБДД предлагает ввести в школах уроки по автомобильному делу, заявил на заседании правительственной комиссии глава Госавтоинспекции Михаил Черников, передает «РИА Новости».
РБК 09:52
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Известия вчера в 18:17
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Интернет
На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.
Военное обозрение 07:15
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия 26 августа в 17:18
Политика
Владимир Путин провел рабочую встречу с Романом Старовойтом
Обсуждались вопросы социально-экономического развития Курской области, ход реализации нацпроектов.
ТРК Сейм (Курск) 07:47
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Экономика
Росстат: в России зафиксирован рост бедности
Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28