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Армия и оружие Американские СМИ раскритиковали истерию по взрыву на российском военном полигоне Бывший инспектор ООН по контролю вооружений Скотт Риттер опубликовал в американском издании The American Conservative материал, в котором подверг критике спекуляции на тему радиационной опасности после взрыва на российском полигоне под Неноксом.

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Армия и оружие Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».

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Технологии «Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

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Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

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