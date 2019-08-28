Экономика
REGNUMБанк России выпустит к 100-летию ВГИК памятную серебряную монету
Центральный банк Российской Федерации выпустит серебряную монету к 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), сообщает 28 августа пресс-служба регулятора.
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Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа
Комсомольская правда06:01
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Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
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6 простых привычек, которые повышают риск заболеть раком
В следующий раз подумайте дважды: недавнее мета-исследование, опубликованное в «Международном журнале онкологии», показало, что постоянное употребление горячих напитков повышает риск развития рака пищевода.
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Кремль не выдвигает условий для саммита в «нормандском формате»
Кремль не выдвигает условий для проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), но ему должна предшествовать встреча помощников глав государств, чтобы встреча стала результативной для всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» и теперь сыграет в Лиге Европы
Футбольный клуб «Краснодар» проиграл греческому «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и теперь сыграет в Лиге Европы.
Эксперт ЮГ 02:39
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Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
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Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Авто
На МАКС показали VIP-вертолет в стиле Aurus
Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил на авиасалоне МАКС-2019 вертолет «Ансат» с салоном высокой комфортности, выполненном в стилистике бренда Aurus.
Мойка78 вчера в 10:42
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Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Экономика
Консорциум немецких компаний готов участвовать в проекте ВСМ Москва-Петербург
Как пишет ТАСС, в консорциум входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряд других немецких компаний.
Известия 05:54
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Футбол
Месси пропустит один месяц из-за травмы
Pravda.Ru 06:23
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
По данным синоптиков, дожди в Свердловской области сохранятся три дня.
ТагилСити.ру 06:19
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Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Экономика
Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Известия вчера в 18:17
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Политика
Косачев: в Совфеде не знают о поездке американского сенатора в Россию
Ранее сенатор-республиканец Рон Джонсон заявил, что российские власти отказались выдать ему визу.
Парламентская газета вчера в 03:15
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета вчера в 09:32
Политика
Пекин не пустил военный корабль США в порт Циндао
Газета.Ru 06:42
Происшествия
Песков высказался об изнасилованиях девушек полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «отвратительными» случаи изнасилования полицейскими девушек в Екатеринбурге и Анапе.
URA.Ru 06:31
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Российская газета 02:54
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Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
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В Челябинске создадут губернаторскую ординатуру
В регионе планируется построить еще 100 фельдшерско-акушерских пунктов.
Polit74.ru 03:58
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35