Экономика
Банк России выпустит новые сторублевые купюрыСлово и Дело вчера в 08:04
Уточняется, что в 2019 году Банк России применит используемую на двухсотрублевых купюрах технологию на часть сторублевых банкнот. В текущем году планируется заменить треть денежных знаков этого номинала.
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с чего всё началось
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.Российская газетавчера в 04:55
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