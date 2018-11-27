Общество

Банк России выпустил памятную килограммовую серебряную монету
Профиль
07:41

Банк России выпустил в обращение серебряную монету весом 1 кг, ее посвятили участникам финала общероссийского голосования по выбору символов для банкнот достоинством 200 рублей и 2000 рублей.
Профиль07:41

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ЦБ выпустил памятную серебряную монету весом 1 кг

РБК07:27

Килограммовую серебряную монету выпустил ЦБ

PrimaMedia.ru07:00

Центробанк выпустил килограммовую драгоценную монету

Телеканал 360°05:39

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

Российская газета04:11

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету с Казанью

БИЗНЕС Online03:40

ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету

ТАСС03:19

ЦБ выпустил монету с городами и регионами — финалистами отбора символов для новых банкнот

Банки.ру03:02
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Транспорт

Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

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Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт

Обновлено в 10:48
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Как король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»

Король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной.
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Вандалы облили краской могилу Канта в Калининграде

Ранее во вторник стало известно, что вандалы облили краской и памятник Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета.
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Минтранс посоветовал использовать желтую разметку для разделения полос

Минтранс рекомендовал использовать желтую разметку для обозначений линий, разделяющих встречные полосы движения на дорогах.
Обновлено в 10:39
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Песни Элджея носят антиобщественное содержание, считают в Якутии

В министерстве по физической культуре и спорту Якутии считают, что песни рэпера Элджея, который ранее отменил выступление в Якутске, носят антиобщественное содержание и могут привести к удару по моральным и нравственным ценностям общества.
Обновлено в 10:20
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ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля

"Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Обновлено в 10:41
Общество

Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика

С 27 ноября распоряжением министра экономического развития Максима Орешкина назначен на должность директора Кадастровой палаты.
Обновлено в 10:51
Общество

ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.
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Общество

Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK

Обновлено в 10:21
Общество

Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя

Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
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Здоровье

В России решили наказать клинику за женское обрезание

Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.
Обновлено в 10:53
Общество

Власти Москвы включили в программу реновации еще 13 площадок

Президиум правительства Москвы во вторник, 27 ноября, утвердил еще 13 стартовых площадок для программы реновации жилья.
Обновлено в 10:46
Общество

Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 10:51
Общество

Почти 4 тыс. объектов зимнего отдыха заработают в Москве

Главным событием зимнего сезона-2018/19 в Москве станет фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 14 декабря по 13 января, пишет НСН.
Обновлено в 09:52
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