Общество
Банк России выпустил памятную килограммовую серебряную монету
Банк России выпустил памятную килограммовую серебряную монетуПрофиль07:41
Банк России выпустил в обращение серебряную монету весом 1 кг, ее посвятили участникам финала общероссийского голосования по выбору символов для банкнот достоинством 200 рублей и 2000 рублей.
Профиль07:41
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Транспорт
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов
Обновлено в 10:51
Общество
Петербургским школьникам дали задание написать письмо отцу на фронт
Обновлено в 10:48
Общество
Как король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»
Король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной.
Обновлено в 10:36
Общество
Вандалы облили краской могилу Канта в Калининграде
Ранее во вторник стало известно, что вандалы облили краской и памятник Канту, установленный у стен Балтийского федерального университета.
Обновлено в 10:33
Транспорт
Минтранс посоветовал использовать желтую разметку для разделения полос
Минтранс рекомендовал использовать желтую разметку для обозначений линий, разделяющих встречные полосы движения на дорогах.
Обновлено в 10:39
Общество
Песни Элджея носят антиобщественное содержание, считают в Якутии
В министерстве по физической культуре и спорту Якутии считают, что песни рэпера Элджея, который ранее отменил выступление в Якутске, носят антиобщественное содержание и могут привести к удару по моральным и нравственным ценностям общества.
Обновлено в 10:20
Общество
ФСО предупредила о новом этапе учений в районе Кремля
"Мероприятиями будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.
Обновлено в 10:41
Общество
Российский министр назначил на руководящий пост неизвестного таджика
С 27 ноября распоряжением министра экономического развития Максима Орешкина назначен на должность директора Кадастровой палаты.
Обновлено в 10:51
Общество
ЕСПЧ вновь признал незаконными запреты гей-парадов в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.
Обновлено в 10:54
Общество
Пермский чиновник посоветовал отменить концерт группы IC3PEAK
Обновлено в 10:21
Общество
Большинство россиян поддержали повышение возраста для покупки алкоголя
Большинство россиян (78%) поддерживают идею повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Против выступает 21% респондентов.
Обновлено в 10:02
Здоровье
В России решили наказать клинику за женское обрезание
Агентству городских новостей «Москва» в клинике сообщили, что якобы не делают женское обрезание несовершеннолетним, а взрослым оно проводится по медицинским показаниям и частично.
Обновлено в 10:53
Общество
Власти Москвы включили в программу реновации еще 13 площадок
Президиум правительства Москвы во вторник, 27 ноября, утвердил еще 13 стартовых площадок для программы реновации жилья.
Обновлено в 10:46
Общество
Ассанж отдал кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от кота, который жил с ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 10:51
Общество
Почти 4 тыс. объектов зимнего отдыха заработают в Москве
Главным событием зимнего сезона-2018/19 в Москве станет фестиваль «Путешествие в Рождество», который пройдет в столице с 14 декабря по 13 января, пишет НСН.
Обновлено в 09:52