Культура
Банк России выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»ФАН 05:25
Банк России выпустил памятные монеты с «Бременскими музыкантами». Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Уточняется, что вcего в серии «Российская (советская) мультипликация» будет представлено три варианта монет.
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В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
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Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
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Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 13:14
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Обновлено вчера в 21:21
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Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
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Обновлено в 03:57
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Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
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