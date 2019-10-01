Культура

Банк России выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»ФАН 05:25

Банк России выпустил памятные монеты с «Бременскими музыкантами». Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Уточняется, что вcего в серии «Российская (советская) мультипликация» будет представлено три варианта монет.
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Юлиана Слащева
В прошлый раз тоже были монеты "Ну, погоди!", которые нам самим пришлось запрашивать у Центробанка, чтобы студии предоставили экземпляры, чтобы мы могли их показывать.
— Юлиана СлащеваLenta.ru 08:25

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Рубли из сказки

Российская газета15:47

«Союзмультфильм» разрешил ЦБ чеканить монеты с героями 13 мультфильмов

Интерфакс09:03

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

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«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

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Говорит Москва09:00

«Союзмультфильм» подтвердил наличие лицензии у ЦБ на использование героев 13 мультфильмов

ТАСС08:56

ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»

Известия04:11
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Происшествия

Прокуратура проверит водителя автобуса, заставлявшего ребенка мыть пол

Прокуратура Свердловской области проверит инцидент, который произошёл 10 августа в автобусе, следовавшем по маршруту №19 в Екатеринбурге.
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В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

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В ОМС могут включить пластические операции

Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
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Напомним, что в ежегодном конкурсе красоты «Миссис Россия» могут принимать участие россиянки в возрасте от 22 до 43 лет, которые имеют штамп в паспорте и как минимум одного ребенка.
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Строгое по меркам РПЦ решение было принято после того, как в сети появилось видео, на котором священнослужитель во время проведения крещения силой окунал годовалого ребёнка в купель, не обращая внимания на крики матери.
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Энергетика

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
Обновлено в 00:26
Общество

В Пенсионном фонде пояснили, как учеба влияет на пенсию

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой определяется ученическим договором (ст. 204 Трудового кодекса РФ), но она не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ).
Обновлено вчера в 20:15
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НБА представила расписание сезона-2019/10.
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Футбол

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Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено в 04:30
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Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено вчера в 13:14
Футбол

«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Политика

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
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Зеленский назначил нового главу Житомирской области

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Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено в 03:57
Общество

Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей

Обновлено в 12:24
Армия и оружие

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Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
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Политика

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Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад.
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Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым

Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Раскрыто число истребителей России

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