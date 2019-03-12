Политика
Банк России выпустил монету с изображением Крымского мостаРЕН ТВ 07:18
В преддверии празднования пятой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Центробанк выпустил монету с изображением Крымского моста. В сообщении на сайте ЦБ отмечается, что регулятор выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 5 рублей.
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с чего всё началось
В ЦБ отметили, что монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приёму по номиналу безо всяких ограничений.News.ru07:00
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