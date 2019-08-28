Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиБанк России выпустил к 100-летию ВГИК серебряную памятную монету

Банк России к 100-летию ВГИК выпустил специальную серебряную монету.
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ЦБ выпустил памятную монету в честь 100-летия ВГИКа

Rambler News Service04:28

ЦБ выпустил трехрублевую монету к 100-летию ВГИКа

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Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа

Комсомольская правда06:01

Банк России выпустит серебряную монету к 100-летию ВГИК

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Конверт в честь 100-летия ВГИКа выйдет в почтовое обращение 30 августа

Агентство Москва21:23

Банк России выпустит к 100-летию ВГИК памятную серебряную монету

REGNUM04:19

Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК

ТАСС04:00
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
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