Общество
Актуальные НовостиБанк России выпустил к 100-летию ВГИК серебряную памятную монету
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Банк России выпускает памятную монету к 100-летию отечественного кинематографа
Комсомольская правда06:01
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Здоровье
Какие продукты могут засорять сосуды, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты могут засорять сосуды.
Питерские заметки 04:52
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.
WomanHit.ru 04:18
Экономика
Эксперты не видят логики в идее допуска к арктическому шельфу иностранцев и частников
Предложение о допуске к работе на арктическом шельфе иностранных и частных российских компаний вряд ли будет принято руководством страны, считает политолог Леонид Крутаков.
Газета.Ru 14:28
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Происшествия
Как минимум два человека стали жертвами обрушения стены в Новосибирске
Как минимум два человека погибли при обрушении стены в Новосибирске, сообщили в СК РФ по Новосибирской области.
Журналистская правда 02:58
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Технологии
Российские поисковики не смогут выдавать ссылки на пиратский контент
Благодаря созданным поправкам, у правообладателей появится возможность выбора одобренной Роскомнадзором компании, которая будет вести реестр ссылок на пиратский контент.
Невские Новости 19:19
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ 10:17
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
Телепрограмма 07:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу
Певица Алла Пугачева заявила, что коллега по сцене Светлана Лобода станет ее преемницей.
Полит.ру вчера в 02:55
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Шоу-бизнес
Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».
Телепрограмма 10:43
Гаджеты
Google перенесет во Вьетнам производство смартфонов Pixel
Как удалось узнать у своих источников изданию Nikkei, американская компания намерена перенести производство смартфонов из Китая во Вьетнам.
Astera 11:58
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Космос
Кабмин установил порядок создания фонда данных зондирования Земли
Глава российского правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, направленные на формирование порядка создания и ведения фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса.
News.ru вчера в 04:55
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 20:49
Технологии
Во Франции раскрыта заразившая 850 тысяч компьютеров хакерская сеть
Вирус распространяла хакерская группировка, которая действует уже несколько лет.
Astera 13:43
Армия и оружие
На Ил-96 заменят иностранные системы связи на отечественные
Начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП «Полёт» (входит в «Росэлектронику») Леонид Вдовин сообщил о планах заменить иностранное оборудование радиосвязи на самолётах семейства Ил-96 на отечественное.
RT на русском 21:14
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Интернет
В работе Microsoft Office 365 произошел глобальный сбой
По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в работе платформы Microsoft Office 365, объединяющей набор веб-сервисов, произошел глобальный сбой.
Взгляд.ру 18:31
Общество
Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»
Как отмечает гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, усугубляют ситуацию современные технологии, искусственный интеллект, роботы и интернет, оставляющие без работы порядка одного млн человек.
Urbc.Ru вчера в 02:03