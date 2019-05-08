Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-кодуRetail & Loyalty 05:38
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей. Так для фокус-групп C2B-платежи будут доступны с 30 августа. Срок тестирования технологии пока не известен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Хоккей
Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира
Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика
Путин проверил, как реализуются национальные проекты
Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Суд назначил наказание по делу Кокорина и Мамаева
Прокурор Светлана Тарасова просила приговорить Кокорина к полутора годам, а Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100
Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Футбол
Окадзаки и Симпсон покинут «Лестер» по окончании сезона
В сезоне-2015/16 оба игрока стали чемпионами Англии. Окадзаки перешел в "Лестер" в 2015-м из "Майнца".
Обновлено в 16:43
Общество
В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Общество
Жители Кирова попросили прокуратуру запретить концерт рэпера Face
Кировчане обратились с заявлением в прокуратуру о запрете проведения концерта рэпера Face в Кирове.
Обновлено в 15:08
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Обновлено вчера в 17:41
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено в 06:06
Авто
Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT
Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Общество
Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо
Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Общество
Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день
По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия
При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек
Обновлено в 13:33
Футбол
Рубен Лофтус-Чик: «В „Челси“ мы хотим выигрывать трофеи»
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал о настрое на предстоящий ответный полуфинальный матч Лиги Европы против «Айнтрахта».
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент
Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.
Обновлено в 15:48
Гаджеты
Новый iPhone XR 2019 показали на видео
Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Политика
Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса
Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03