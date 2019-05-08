Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-кодуRetail & Loyalty 05:38

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей. Так для фокус-групп C2B-платежи будут доступны с 30 августа. Срок тестирования технологии пока не известен.
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ЦБ определился со способами оплаты покупок по QR-коду

РБК02:02

РБК назвал дату запуска Центробанком системы оплаты покупок по QR-коду

Ведомости02:43

Россияне смогут оплачивать по QR-коду покупки стоимостью до 600 тыс руб

ПРАЙМ05:10

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

Lenta.ru03:43

РБК: ЦБ РФ запустит оплату покупок в магазинах по QR-коду

БИЗНЕС Online03:29

СМИ узнали дату запуска системы оплаты покупок по QR-коду в России

REGNUM06:26

В России по QR-коду можно будет оплатить покупки стоимостью до 600 тысяч рублей

Говорит Москва05:30
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Хоккей

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира

Первый матч на чемпионате мира команда Ильи Воробьёва проведёт в пятницу со сборной Норвегии.
Обновлено в 13:11
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика

Путин проверил, как реализуются национальные проекты

Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на котором потребовал от чиновников не давать гражданам абстрактных обещаний и не сдвигать сроков реализации национальных проектов.
Обновлено в 15:19
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Суд назначил наказание по делу Кокорина и Мамаева

Прокурор Светлана Тарасова просила приговорить Кокорина к полутора годам, а Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Ростове из-за поломки отменили очередной рейс SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 должен был лететь сегодня утром из Ростова в Москву, однако пассажирам объявили о неисправности и отправили в стерильную зону аэропорта.
Обновлено в 06:03
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
Футбол

Окадзаки и Симпсон покинут «Лестер» по окончании сезона

В сезоне-2015/16 оба игрока стали чемпионами Англии. Окадзаки перешел в "Лестер" в 2015-м из "Майнца".
Обновлено в 16:43
Общество

В Загребе провели второе шествие «Бессмертного полка»

Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Общество

Жители Кирова попросили прокуратуру запретить концерт рэпера Face

Кировчане обратились с заявлением в прокуратуру о запрете проведения концерта рэпера Face в Кирове.
Обновлено в 15:08
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Обновлено вчера в 17:41
Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра

Обновлено в 06:06
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Общество

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 16:03
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Общество

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день

По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Происшествия

При крушении самолета в Мьянме пострадали 30 человек

Обновлено в 13:33
Футбол

Рубен Лофтус-Чик: «В „Челси“ мы хотим выигрывать трофеи»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рассказал о настрое на предстоящий ответный полуфинальный матч Лиги Европы против «Айнтрахта».
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Вера Брежнева решилась на смелый эксперимент

Поклонники оценили новую фотографию Веры Брежневой, отметив, что их любимая певица прекрасна в любых образах, даже самых смелых.
Обновлено в 15:48
Гаджеты

Новый iPhone XR 2019 показали на видео

Автором ролика стал техноблогер, который известен надежными инсайдами. Речь идет о новом iPhone XR 2019.
Обновлено в 15:41
Политика

Украина лишит пенсий получивших российские паспорта жителей Донбасса

Получившие российские паспорта жители непризнанных ДНР и ЛНР могут лишиться пенсий и соцвыплат.
Обновлено в 07:14
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Культура

ТАСС проводит виртуальную экскурсию по двум домам Булата Окуджавы

Обновлено в 04:00
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