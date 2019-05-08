Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-кодуRetail & Loyalty 05:38
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей. Так для фокус-групп C2B-платежи будут доступны с 30 августа. Срок тестирования технологии пока не известен.
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Кино
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне
Обновлено в 04:52
Происшествия
Следком раскрыл предварительные причины трагедии в Шереметьево
Официальный представитель Следственного Комитета России Ольга Петренко рассказала прессе, что предварительными причинами катастрофы, унесшей 41 жизнь, являются низкая квалификация пилотов и техническая неисправность самолета.
Обновлено 06 мая в 04:27
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Политика
Китай отказался от договоренностей по торговой сделке с США
Китай направил Вашингтону проект торгового соглашения между странами, согласно которому китайское правительство полностью аннулирует практически все договоренности, достигнутые в ходе переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на источники в системе государственного управления США.
Обновлено в 10:32
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 22:48
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Любители ленты нашли ляп съемочной группы в финальном сезоне. Стакан с кофе был в кадре на 16–19 минуте.
Обновлено 06 мая в 14:01
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Футболисты получили реальные сроки "Суд установил, что Александр Кокорин, Кирилл Кокорин, Павел Мамаев, Александр Протасовицкий совершили умышленное нанесение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений", — огласила судья Елена Абрамова.
Обновлено в 12:57
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 14:03
Авто
Mercedes представил рублевый ценник на обновленный GLC и GLC Coupe
Купе-кроссовер GLC Coupe появится на рынке по цене 3,98 и 4,35 млн рублей с дизелями мощностью 194 и 245 «лошадей».
Обновлено в 08:20
Происшествия
«Аэрофлот» отменил и задержал пять рейсов Superjet 100
Обновлено в 10:09
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Армения начала процесс приобретения российских истребителей Су-30СМ
Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Пензенской области застолье закончилось вызовом СОБРа
На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела, аппарата следственного управления, УМВД России по Пензенской области и СОБРа регионального управления Росгвардии.
Обновлено в 14:45
Общество
В Пятигорске прошел «Парад дошкольных войск»
В Пятигорске прошел "Парад дошкольных войск" По центральной площади города прошлись около 500 детсадовцев в военной форме.
Обновлено 06 мая в 06:54
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Технологии
Facebook планирует запустить мобильные платежи в WhatsApp
В Лондоне появится центр развития новой функции мобильных платежей в WhatsApp. Представитель Facebook подтвердил данную информацию.
Обновлено в 14:34
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35
Спорт
Гран-при Бразилии с 2020 года будет проходить в Рио-де-Жанейро
Обновлено в 14:49
Политика
Глава МИД Британии призвал осудить Россию за поддержку Мадуро
Глава МИД Британии Джереми Хант заявил, что внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность действиями России в Венесуэле временному поверенному в делах России в Лондоне Ивану Володину.
Обновлено в 12:18
Экономика
ЦБ запретил работу микрофинансовой компании «Мани Фанни»
В конце апреля 2019 года гендиректор "Мани Фанни Онлайн" Александр Шустов в письме порталу banki.ru сообщил, что компания вынуждена приостановить реальную деятельность из-за резкого оттока инвестиций.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Общество
Стало известно число живых участников Великой Отечественной войны
На начало апреля в России проживали 75 495 инвалидов и непосредственных участников Великой Отечественной войны, а также работников на объектах противовоздушной обороны.
Обновлено в 14:35
Футбол
Юрист объяснил, почему Кокорин получил на месяц больше Мамаева
Обновлено в 15:44
Авто
BMW прекращает выпуск 3-Series Gran Turismo
Баварская компания официально подтверждает прекращение производства модели BMW 3-Series Gran Turismo.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Суд отказал в УДО организатору убийства Анны Политковской
Суд отказал в УДО организатору убийства Анны Политковской Суд в Рязани отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) экс-полковнику милиции Дмитрию Павлюченкову, отбывающему 11-летний срок за соучастие в убийстве журналистки Анны Политковской.
Обновлено в 10:47
Авто
Из-за ажиотажного спроса Suzuki выпустит семиместный Wagon R
Японский концерн Suzuki еще в конце минувшей зимы сообщил о выводе на рынок нового компактвэна Wagon R следующего поколения, сконструированного на современной архитектуре, взятой у хэтчбека Swift.
Обновлено вчера в 23:59