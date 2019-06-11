Финансы

Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданамРоссийская газета вчера в 12:00

С 1 октября при выдаче потребительского кредита объемом свыше 10 тысяч рублей каждый банк будет обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН, или PTI).
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с чего всё началось
Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует
 из сообщения регулятора.
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