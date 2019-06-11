Финансы
Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданамРоссийская газета вчера в 12:00
С 1 октября при выдаче потребительского кредита объемом свыше 10 тысяч рублей каждый банк будет обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН, или PTI).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора.РБКвчера в 11:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Происшествия
Чёрный дым повис над КАД в районе Сестрорецка
Обновлено в 11:05
Авто
Маск заявил о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Компания Tesla разработала проект автомобиля-субмарины, источником вдохновения для которого стало средство передвижения агента 007 Джеймса Бонда в одном из фильмов.
Обновлено в 10:39
Культура
Алена Водонаева уверена, что поет лучше Ольги Бузовой
Телеведущая Алена Водонаева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что поет она куда лучше, чем Ольга Бузова, которая сегодня одна из немногих в стране, кто способен собрать полные концертные залы.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Обновлено в 11:17
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия
В Москве найдена мертвой 26-летняя киберспортсменка
Жительница Москвы Лилия Новикова, известная среди любителей киберспорта и онлайн-игр под именем Лия, найдена мертвой.
Обновлено в 10:24
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал во Внуково
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы
Журналистов и других задержанных участников несанкционированной акции в защиту Ивана Голунова начали отпускать из отделов внутренних дел Москвы.
Обновлено в 08:58
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Энергетика
Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕС
Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Вспышка листериоза в Великобритании унесла жизни троих человек
В Великобритании трое человек умерли после употребления бутербродов, зараженных вредоносным штаммом бактерий - листерий одноклеточных, вызывающих опасное заболевание листериоз.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Максим Виторган едет на встречу с Константином Богомоловым
Обновлено в 02:53
Политика
Хакеры взломали Twitter Дмитрия Медведева
В августе 2014 года в Twitter-аккаунте Дмитрия Медведева появились сообщения о его отставке, а также с критикой в адрес коллег по правительству.
Обновлено в 10:32
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Политика
Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции
Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Крупнейший в России танковый вододром открылся в Омске
Самый большой в РФ искусственный танковый вододром открылся на территории Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Авто
Продажи LADA XRAY падают третий месяц подряд
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи машин данного семейства падают уже третий месяц подряд.
Обновлено в 09:00
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»
Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Спрос на смартфоны на рынке EMEA сокращается
Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования рынка смартфонов в регионе EMEA (включает Европу, в том числе Россию, Ближний Восток и Африку) в первом квартале текущего года.
Обновлено в 11:16
Футбол
Дома Зидана и Иско были ограблены
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56