Финансы

Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданамРоссийская газета 12:00

С 1 октября при выдаче потребительского кредита объемом свыше 10 тысяч рублей каждый банк будет обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН, или PTI).
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов

РБК15:43

ЦБ раскрыл дополнительные меры для ограничения долговой нагрузки в необеспеченном кредитовании

Банки.ру10:29

ЦБ введет дополнительные меры по потребительскому кредитованию

Интерфакс10:52

ЦБ вводит показатель долговой нагрузки по необеспеченным потребительским кредитам

ТАСС10:44

ЦБ вводит меры против «пузыря» на рынке потребкредитов

Газета.Ru10:38

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Известия11:11

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с закредитованных граждан

РИА Новости11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде

В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Обновлено в 17:27
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Спорт

1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Политика

Трамп заявил, что получил «очень тёплое» письмо от Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп заявил, что получил «очень тёплое» письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Обновлено в 14:30
Происшествия

В Москве начали проверку после обнаружения женских останков в пруду

Обновлено в 17:37
Культура

На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Общество

Роспотребнадзор предложил не уничтожать пригодные к еде продукты

Как сообщается на сайте СПЧ, "ведомство считает целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".
Обновлено в 04:31
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Федора Бондарчука появилась на обложке глянца в брекетах

В конце марта 2016 года, сразу же после новости о разводе Федора и Светланы Бондарчук, появились слухи о романе режиссера с актрисой Паулиной Андреевой, которая младше него на 22 года.
Обновлено в 19:01
Футбол

Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»

Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Здоровье

Эксперты установили, недостаток какого витамина мешает похудению

Обновлено в 19:28
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Политика

Названы самые популярные вопросы для прямой линии с Путиным

Ранее стало известно, что прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня, вопросы принимаются с 9 июня вплоть до окончания программы.
Обновлено в 12:37
Транспорт

В Японии введут водительские права для пожилых автомобилистов

Японское правительство рассматривает возможность введения специальных водительских прав для пожилых автомобилистов.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года

Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Здоровье

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное