Финансы
Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданамРоссийская газета 12:00
С 1 октября при выдаче потребительского кредита объемом свыше 10 тысяч рублей каждый банк будет обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН, или PTI).
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