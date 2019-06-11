Банк России вводит надбавки по кредитам закредитованным гражданамРоссийская газета вчера в 12:00

с чего всё началось

С 1 октября при выдаче потребительского кредита объемом свыше 10 тысяч рублей каждый банк будет обязан рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика - отношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам (ПДН, или PTI).

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Футбол Сборная России вернулась в Москву после матча с Кипром Сборная России прибыла в Москву из Нижнего Новгорода после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра, передает "Советский спорт".

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.

Армия и оружие SANA: ВВС Израиля атаковали южную территорию Сирии Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля на юг Сирии, были сбиты несколько ракет, передает информационное агентство SANA.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Общество Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.

Происшествия МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Российский МИД отрицает присутствие российского спецназа в Венесуэле Во время интервью американскому изданию Wall Street Journal, Рябков заявил об отсутствии военного контингента России на территории Венесуэлы.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Общество Виктория Скрипаль опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля опубликовала в соцсетях вторую главу своей книги и рассказала подписчикам о том, как после первых сообщений об инциденте в Солсбери с ней начали связываться журналисты, а в прессе появились первые слухи.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Происшествия Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня.

Общество Российский флаг из проездных билетов установили в московском метро Российский триколор из бумажных проездных билетов "Единый" установили в московском метро в честь празднования Дня России.

Происшествия В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.

Авто Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation Стоимость набора DBZ Centenary Collection, состоящего из DBS GT Zagato и DB4 GT Zagato Continuation, в Англии составляет порядка 6 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 492,3 млн рублей.

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