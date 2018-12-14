Финансы
Банк России с 15 января возобновит покупку валюты на бирже
Банк России с 15 января возобновит покупку валюты на биржеВести.Финанс06:30
Банк России объявил о возобновлении с 15 января 2019 г. регулярных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Фото ЕРА "Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке", - отмечает ЦБ.
Вести.Финанс06:30
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Что касается стратегии, то точно будем отложенные покупки компенсировать в течение длительного периода времени, нескольких лет. Мы предполагаем делать это плавно, скорее всего, равномерно. Решение о возобновлении покупок будет приниматься вне зависимости от уровня курса.
— Эльвира Набиуллина, российский политикВести.Финанс 08:55
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