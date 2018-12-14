Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен возобновить закупки иностранной валюты для нужд Минфина в полном объеме. Сделки ЦБ начнет заключать с 15 января. Она добавил, что Центробанк не будет менять механизм проведения транзакций в рамках бюджетного правила.

Финансы Финансы Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Финансы Финансы Прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на четверть Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в ноябре 2018 года на 26,3% в годовом сопоставлении до 92,11 млрд юаней, следует из отчета Министерства торговли страны.

Финансы Финансы Минфин: Профицит бюджета составляет 3,7% ВВП За 11 месяцев 2018 года профицит федерального бюджета России составил, по предварительным оценкам Минфина, 3,394 триллиона рублей.

Финансы Финансы Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.

Финансы Финансы Китайская экономика продолжает замедляться Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.

Финансы Финансы Аналитики предсказали новый обвал рубля Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.

Финансы Финансы Криптовалюты продолжают пикировать вниз Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку.

Финансы Финансы ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.

Финансы Финансы Курс доллара упал до 66, 28 рублей, евро — до 75,37 рублей По имеющейся информации, утром в четверг курс доллара упал на 10 копеек и достиг отметки в 66,28 рублей.

Финансы Финансы Рынок начал день с продаж бумаг «Газпрома» Без новостей растут котировки акций "Яндекса" (+1,7%). В плюсе также бумаги "МегаФона", которые прибавляют 2% на новостях о том, что дочерняя компания "Мегафон Финанс" подала заявку в ЦБ РФ на осуществление выкупа оставшихся у миноритарных акционеров бумаг.

Финансы Финансы В районах Якутии проведут финансовые проверки В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.

Финансы Финансы МВФ рассмотрит вопрос финансирования Украины 18 декабря Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украине нового финансирования по программе stand-by (SBA) назначено на 18 декабря, следует из повестки дня МВФ.

Финансы Финансы «Левобережный» предлагает кредиты бизнесу по акции «Зимняя сказка» Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банке «Левобережный» под 11% годовых до 29 декабря 2018 года.

Финансы Финансы ВЭБ обсуждает с ЦБ конвертацию долга перед ним в 212 млрд рублей Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что Внешэкономбанк (ВЭБ) вышел с предложением о конвертации долга перед ЦБ РФ в 212 млрд руб. в субординированный инструмент.