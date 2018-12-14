Финансы
Банк России возобновит закупку валюты с 15 января
Банк России возобновит закупку валюты с 15 январяЭкономика сегодня08:00
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен возобновить закупки иностранной валюты для нужд Минфина в полном объеме. Сделки ЦБ начнет заключать с 15 января. Она добавил, что Центробанк не будет менять механизм проведения транзакций в рамках бюджетного правила.
Экономика сегодня08:00
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Финансы
Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%
Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.
Обновлено в 07:17
Финансы
Прямые иностранные инвестиции в Китай упали более чем на четверть
Объем прямых иностранных инвестиций в Китай сократился в ноябре 2018 года на 26,3% в годовом сопоставлении до 92,11 млрд юаней, следует из отчета Министерства торговли страны.
Обновлено в 08:24
Финансы
Минфин: Профицит бюджета составляет 3,7% ВВП
За 11 месяцев 2018 года профицит федерального бюджета России составил, по предварительным оценкам Минфина, 3,394 триллиона рублей.
Обновлено в 00:04
Финансы
Сбербанк в этом году рассчитывает получить $12,5 млрд чистой прибыли
Сбербанк по итогам 2018 года рассчитывает получить $12-12,5 млрд (порядка 830 млрд рублей по официальному курсу) чистой прибыли.
Обновлено в 04:30
Финансы
Китайская экономика продолжает замедляться
Сегодня утром биржевые индексы Азии закрылись со значительным снижением после того, как китайские власти представили статистические данные за ноябрь, которые оказались ниже прогнозов аналитиков.
Обновлено в 06:40
Финансы
Аналитики предсказали новый обвал рубля
Аналитики Райффайзен банка предсказали новый обвал рубля, соответствующие данные содержатся в отчете российского подразделения австрийской банковской группы.
Обновлено вчера в 13:49
Финансы
Криптовалюты продолжают пикировать вниз
Основные криптовалюты в пятницу продолжают падать в цене, несмотря на ряд позитивных новостей, которые свидетельствуют о возобновлении интереса к крипторынку.
Обновлено в 03:15
Финансы
ВТБ выдает более четверти всех ипотечных кредитов в России
ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов – по итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2 п.п. и составила 25,68%.
Обновлено вчера в 04:56
Финансы
Курс доллара упал до 66, 28 рублей, евро — до 75,37 рублей
По имеющейся информации, утром в четверг курс доллара упал на 10 копеек и достиг отметки в 66,28 рублей.
Обновлено вчера в 02:10
Финансы
Рынок начал день с продаж бумаг «Газпрома»
Без новостей растут котировки акций "Яндекса" (+1,7%). В плюсе также бумаги "МегаФона", которые прибавляют 2% на новостях о том, что дочерняя компания "Мегафон Финанс" подала заявку в ЦБ РФ на осуществление выкупа оставшихся у миноритарных акционеров бумаг.
Обновлено вчера в 02:13
Финансы
В районах Якутии проведут финансовые проверки
В районах республики, где сложились крупные задолженности по коммунальным услугам, завозу тарированного топлива и социально значимых продуктов питания, проведут финансовые проверки.
Обновлено вчера в 04:12
Финансы
МВФ рассмотрит вопрос финансирования Украины 18 декабря
Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по вопросу выделения Украине нового финансирования по программе stand-by (SBA) назначено на 18 декабря, следует из повестки дня МВФ.
Обновлено 12 декабря в 12:21
Финансы
«Левобережный» предлагает кредиты бизнесу по акции «Зимняя сказка»
Представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банке «Левобережный» под 11% годовых до 29 декабря 2018 года.
Обновлено 12 декабря в 08:44
Финансы
ВЭБ обсуждает с ЦБ конвертацию долга перед ним в 212 млрд рублей
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что Внешэкономбанк (ВЭБ) вышел с предложением о конвертации долга перед ЦБ РФ в 212 млрд руб. в субординированный инструмент.
Обновлено в 08:27
Финансы
Минфин знает, как ужесточить контроль за расходами регионов
Регионы с низким уровнем долговой устойчивости (доля расходов на обслуживание долга превышает 8%, следует из материалов Минфина) смогут выходить на долговой рынок только для рефинансирования долга и по утвержденному плану восстановления платежеспособности, предлагает Минфин.
Обновлено вчера в 04:00