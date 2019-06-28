Экономика
Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега БойкоРБК 13:01
Состояние Бойко Forbes оценивает в $1,2 млрд, он занимает 82-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
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