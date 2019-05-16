Банк России вновь опустил официальные курсы доллара и евроРосбалт 16 мая в 06:55

Центробанк РФ понизил с 17 мая официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 64,5598 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 32,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,3651 рубля.

Происшествия Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".

Авто Определены лучшие кроссоверы и внедорожники в России В сегменте средних внедорожников россиянам больше всего понравился Volkswagen Touareg, а среди тяжелых внедорожников лучшим стал премиальный BMW X7.

Политика Коломойский назвал причину возвращения на Украину Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам.

Политика Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Гаджеты Xiaomi выпустит сверхбюджетный смартфон Redmi 7A Судя по характеристикам, Redmi 7A должен расположится между Redmi 7 и сверхбюджетным Redmi Go.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Экономика Мировые банки вложат 50 млн долл в свою криптовалюту Ряд крупнейших мировых банков находится в процессе разработки собственной цифровой финансовой системы на базе технологии блокчейн: в создание криптовалюты они инвестируют порядка 50 млн долл, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Религия Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.

Политика МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.

Политика Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Происшествия Учительница Кадырова погибла в ДТП Школьная учительница главы Чечни Рамзана Кадырова Вера Дерябина погибла в ДТП на Кубани. Об этом сообщает «Комсомольская правда Кубань».

Наука Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.

Общество Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки, несмотря на то, что депутаты еще не приняли законопроект.

Происшествия В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1 На северо-востоке Китая в провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает сейсмологический центр страны.

Политика У России прорезается право голоса в ПАСЕ Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.

Футбол Тренер «Реала» Ласо считает, что ему не в чем упрекнуть своих игроков Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо, команда которого упустила преимущество в 14 очков в третьей четверти полуфинала Евролиги с ЦСКА (95:90), считает, что его подопечные сражались до конца.

Армия и оружие Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.

Политика На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Единоборства Атлетическая комиссия Невады повторно рассмотрит дела Абубакара Нурмагомедова и Тухугова Атлетическая комиссия Невады (NSAC) повторно рассмотрит дела секундантов Хабиба Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова по поводу их участия в драке после UFC 229 в прошлом октябре.

Происшествия В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.

Происшествия На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.