Финансы
Банк России вновь опустил официальные курсы доллара и евроРосбалт 16 мая в 06:55
Центробанк РФ понизил с 17 мая официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 64,5598 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 32,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,3651 рубля.
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Общество
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Обновлено вчера в 16:17
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Учительница Кадырова погибла в ДТП
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Обновлено вчера в 19:49
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Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
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Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете
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Обновлено вчера в 20:49
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Комитет министров выступил с примирительным заявлением Россия в пятницу стала на шаг ближе к восстановлению своих прав в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которых она была лишена в 2014 году из-за событий в Крыму.
Обновлено вчера в 13:48
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Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо, команда которого упустила преимущество в 14 очков в третьей четверти полуфинала Евролиги с ЦСКА (95:90), считает, что его подопечные сражались до конца.
Обновлено вчера в 18:45
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В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
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В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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«Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:30