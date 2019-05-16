Финансы
Банк России вновь опустил официальные курсы доллара и евроРосбалт 16 мая в 06:55
Центробанк РФ понизил с 17 мая официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 64,5598 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 32,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,3651 рубля.
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