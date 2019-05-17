Экономика
Банк России видит предпосылки для дальнейшего замедления инфляцииТАСС 06:39
Банк России на фоне уменьшения доли быстро дорожающих товаров считает возможным дальнейшее замедление инфляции в РФ. Об этом сообщается в материалах регулятора.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot
Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Саратове выпавшую из окна пенсионерку от смерти спас кондиционер
В Саратове 80-летняя местная жительница во время чистки окон выпала из окна многоэтажки на девятом этаже.
Обновлено в 08:09
Политика
Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго
Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре
16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Политика
Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен
18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи.
Обновлено в 07:12
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Общество
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео
Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Авто
Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа
По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Транспорт
Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах короче пяти часов
Авиакомпания AZUR air отменит питание на рейсах продолжительностью менее пяти часов с 1 июня, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:01
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Политика
В ЕС разработали механизм введения санкций за кибератаки
"17 мая 2019 года Совет учредил механизм, который позволяет ЕС вводить прицельные ограничительные меры, чтобы предотвращать и отвечать на кибератаки, представляющие внешнюю угрозу для ЕС или его стран-членов", - говорится в документе.
Обновлено в 06:36
Технологии
«Вымпелком» обновит сети связи в Москве
Партнером по модернизации оператора стал Huawei «Вымпелком» инвестирует 5 млрд руб. в обновление сетей мобильной связи в Москве в партнерстве с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
Парадный вход в Исторический музей на Красной площади откроется 1 июня
Парадный вход в Государственный исторический музей с Красной площади откроется 1 июня, сообщила пресс- служба ГИМ.
Обновлено в 07:09
Политика
Песков о храме на Урале: способ волеизъявления выберут местные власти
Вопрос проведения референдума или опроса среди жителей Екатеринбурга о строительстве храма является прерогативой местных властей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:58
Происшествия
СК попросил арестовать директора института Росрезерва
Следствие ходатайствует о заключении под стражу на два месяца директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 07:21