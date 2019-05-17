Банк России видит предпосылки для дальнейшего замедления инфляцииТАСС 06:39

Банк России на фоне уменьшения доли быстро дорожающих товаров считает возможным дальнейшее замедление инфляции в РФ. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Политика В Кремле заявили, что Путин не вмешивался в конфликт в Екатеринбурге Президент России Владимир Путин предложил в качестве решения конфликта, возникшего в Екатеринбурге из-за постройки храма на месте сквера, провести опрос среди горожан.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Армия и оружие Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке "Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.

Происшествия Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.

Политика Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.

Шоу-бизнес Балующаяся сладким 49-летняя звезда показала роскошное тело Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальное тело. Голливудская дива опубликовала в Instagram новое фото.

Музыка Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019 Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».

Экономика «Мегафон» пока не видит предпосылок для делистинга с Мосбиржи "Мегафон" пока не принял решение о делистинге с Московской фондовой биржи, сейчас не видит для этого предпосылок.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Общество В России хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора В России к началу лета хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора, поскольку установленные нормативы постепенно устаревают.

Происшествия Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.

Транспорт Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке "В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.

Политика Секретарь СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов написал заявление об отставке, сообщает УНИАН.

Экономика Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".

Футбол Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер» 22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.

Экономика Росстат оценил рост ВВП России в I квартале 2019 года в 0,5% По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.