Финансы
Банк России в июле может понизить ключевую ставку лишь до 7,25%ТАСС 10:43
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании 26 июля может принять решение понизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов, поскольку аргументов в пользу более существенного шага пока нет.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:55, Вашингтон
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Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Происшествия
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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищении бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом.
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Транспорт
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Экономика
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Обновлено в 08:07
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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Тереза Мэй поспорила с Путиным о либерализме
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспорила с мнением президента России Владимира Путина, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения.
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Наука
Тающие ледники Антарктиды предложили засыпать искусственным снегом
Андерс Леверманн (Anders Levermann) и его коллеги из Потсдамского института изучения климатических изменений указывают, что уже сегодня таяние западно-антарктических ледников Пайн-Айленд и Туэйтса вносит крупнейший вклад в подъем уровня моря.
Обновлено в 04:29
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
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Обновлено в 09:05
Происшествия
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются митинги против свалки
В подмосковном Ликино-Дулёво продолжаются протесты на месте, отданном под свалку.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме
Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
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Mercedes-AMG GLC 43 стал мощнее
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Политика
Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений
В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
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Армия и оружие
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Гордость украинских адмиралов - катер проекта "Гюрза" - журналисты назвали обычной "рыбацкой лодкой".
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Описана гибель людей от темной материи
Ученые Университета Вандербильта в США пришли к выводу, что отсутствие человеческих смертей из-за темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества.
Обновлено в 04:56
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Минск и Москва на 80% согласовали позиции в вопросах интеграции
Белоруссия и России к настоящему времени на 80% согласовали вопросы дальнейшей интеграции, президенты поручили отработать ряд новых инициатив.
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Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
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Президент России Владимир Путин встретился с руководителем политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
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Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара захочет их приобрести.
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Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
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Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей
Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10