Экономика

Банк России в 2018 году закупил рекордный объем золотаТАСС 11:53

Банк России в 2018 году увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций, или 273,7 тонны, до 67,9 млн унций, или 2,1 тыс. тонн, говорится в материалах на сайте регулятора. Стоимость золота в резервах ЦБ на конец года достигла $86,9 млрд.
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Происшествия

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В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
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Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Интернет

В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей

Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено вчера в 10:38
Общество

Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму

Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.
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В Сети появилось новое видео о жизни члена "банды цапков" Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Приамурье.
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Главную причину ожирения нашли в голове

Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
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В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
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В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera

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Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
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Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
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Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
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Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил дизайн нового чемпионского пояса, сообщает "Советский спорт".
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В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией

В ночь на Крещение в Подмосковье была зафиксирована снежная гроза.
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В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
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Скончался известный телеведущий Виктор Мочалов

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Роскосмос предлагает реализовать проект по космическому мониторингу территории России в интересах бизнеса и госорганов «Государево око», сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:45
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