Экономика
Банк России в 2018 году закупил рекордный объем золотаТАСС 11:53
Банк России в 2018 году увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций, или 273,7 тонны, до 67,9 млн унций, или 2,1 тыс. тонн, говорится в материалах на сайте регулятора. Стоимость золота в резервах ЦБ на конец года достигла $86,9 млрд.
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Происшествия
Найдено тело летчика разбившегося Су-34
Обновлено в 13:26
Религия
В Риге отменили крещенские купания из-за ледохода
Крещенские купания в столице Латвии Риге были отменены из-за повреждения специальных конструкций на Западной Двине, сообщает сайт Латвийской православной церкви (ЛПЦ).
Обновлено в 21:28
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Коллекция из 450 комиксов о Бэтмене стоимостью около $1,4 млн была украдена из закрытого склада в городе Бока-Ратон в американском штате Флорида.
Обновлено в 21:45
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Обновлено в 05:54
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Из Болгарии в США экстрадировали гражданина России Жукова, сотрудники российского консульства в Нью-Йорке посетят его в ближайшее время, сообщило посольство в Вашингтоне.
Обновлено в 19:01
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Мексике произошел взрыв трубопровода
Обновлено в 21:29
Происшествия
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Обновлено в 09:52
Культура
Скончался известный сатирик Семён Лившин
В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Авто
Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет
Обновлено в 10:33
Интернет
В Сеть выложили 21 млн взломанных паролей пользователей
Неизвестные хакеры опубликовали в Интернете 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей Первым о масштабной утечке данных рассказал эксперт по компьютерной безопасности Трой Хант — владелец сайта, на котором можно проверить, является ли ваш электронный адрес «скомпрометированным», то есть взломанным.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Граффити Бэнкси на гараже было продано за шестизначную сумму
Граффити уличного художника Бэнкси, нарисованное на гараже в британском Порт-Толботе, было продано за сумму не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:41
Общество
Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии
В Сети появилось новое видео о жизни члена "банды цапков" Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима в Приамурье.
Обновлено в 12:19
Наука
Главную причину ожирения нашли в голове
Учёные сделали вывод, что передача сигналов семафорина формирует физическую архитектуру мозга и влияет на схемы, регулирующие вес тела, сообщает Medical Xpress.
Обновлено в 05:14
Общество
В Чечне жителям списали более 9 млрд рублей долгов за газ
В Чеченской Республике местным жителям списали более девяти миллиардов рублей долгов за газ.
Обновлено в 01:48
Общество
Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
Обновлено в 07:38
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено в 10:46
Культура
Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Авто
Hyundai начнет выпускать машины с российскими двигателями
Обновлено в 13:08
Космос
Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»
Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Музыка
Солист группы ViVA номинирован на премию «Грэмми»
Михаил Давыдов претендует на гран-при самой престижной музыкальной премии мира 10 февраля в Лос-Анджелесе в знаменитом Стэйплс-центре пройдет 61-я церемония награждения "Грэмми".
Обновлено в 06:51
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Авто
Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Единоборства
Макгрегор оценил новый чемпионский пояс UFC
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил дизайн нового чемпионского пояса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:17
Общество
В Подмосковье в ночь на Крещение прогремел гром с молнией
В ночь на Крещение в Подмосковье была зафиксирована снежная гроза.
Обновлено в 17:19
Происшествия
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме
В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Космос
Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом
Обновлено в 02:05
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова задержали в Таиланде за организацию секс-тренингов в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 11:57
Культура
Скончался известный телеведущий Виктор Мочалов
Обновлено в 16:16
Космос
Рогозин предложил разместить на орбите «Государево око»
Роскосмос предлагает реализовать проект по космическому мониторингу территории России в интересах бизнеса и госорганов «Государево око», сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:45