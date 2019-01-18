Банк России в 2018 году закупил рекордный объем золотаТАСС 11:53

Банк России в 2018 году увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций, или 273,7 тонны, до 67,9 млн унций, или 2,1 тыс. тонн, говорится в материалах на сайте регулятора. Стоимость золота в резервах ЦБ на конец года достигла $86,9 млрд.

Банк России в 2018 году закупил рекордный объем золота

Происшествия Происшествия Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Происшествия Происшествия В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.

Космос Космос «Роскосмос» предложил создать систему спутников «Государево око» "Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.

Авто Авто Volvo заменит V40 купе-кроссовером Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.

Экономика Экономика S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-" Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.

Авто Авто Tesla планирует сократить число сотрудников на 7% Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.

Авто Авто Ford Mondeo наконец-то обновился

Авто Авто Nissan представил седан Altima на гусеницах Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».

Культура Культура Скончался известный сатирик Семён Лившин В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.

Происшествия Происшествия Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.

Недвижимость Недвижимость Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.

Происшествия Происшествия Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.

Гаджеты Гаджеты Опубликовано видео нового смартфона LG G8 ThinQ В Сети было опубликовано видео смартфона LG G8 ThinQ, который внешне сильно схож с моделью G7 ThinQ.

Авто Авто Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Космос Космос В двигателях ракеты «Ангара» обнаружен опасный дефект В пятницу, 18 января, производители двигателей НПО «Энергомаш» сообщили об обнаружении редкого дефекта, способного разрушить ракету-носитель «Ангара-А5» на старте.

Общество Общество Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук.

Экономика Экономика Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.

Космос Космос Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Общество Общество Блогеров, перекрывших Новый Арбат ради клипа, арестовали на 10 суток Пресненский суд Москвы арестовал блогеров Карину Лазарьянц и Давида Манукяна на десять суток после перекрытия Нового Арбата.

Наука Наука Найдена старейшая в мире таблица Менделеева

Общество Общество В Вологодской области начали продавать яйца поштучно В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Диана Арбенина перенесла сердечный приступ Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ.

Наука Наука Ученые нашли главную причину ожирения людей Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание MedicalXpress, учены обнаружили, что дети резко перестают переедать и набирать вес, когда удалось заблокировать симафорины.

Космос Космос Российские ученые предложили отправлять в космос «паровозы» Для энергоснабжения перехватчиков комет ученые предлагают использовать солнечную энергию.

Авто Авто Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera

Авто Авто УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот» Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.

Экономика Экономика Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.

Культура Культура Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.