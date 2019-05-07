Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублейТАСС 12:36

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

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