Финансы

Банки.руБанки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, сильных движений на валютном рынке во вторник не ожидается.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Вашингтон
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