Финансы
Банки.руДоллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, сильных движений на валютном рынке во вторник не ожидается.
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Российская газета 08:56
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Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:28
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Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
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