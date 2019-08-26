На 10:27 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,3 рубля (плюс 23 копейки), курс евро — 73,63 рубля (плюс 33 копейки). Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, сильных движений на валютном рынке во вторник не ожидается.

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Политика Помпео займется возвращением России в G7 Соединенные Штаты Америки займутся возвращением России в G7, сообщает Ura.ru. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Гаджеты LG и Naver разрабатывают браузер Whale Сегодня компания анонсировала специальный веб-браузер под названием Whale, который был разработан совместно с Naver, крупнейшим в Южной Корее поставщиком поисковых систем.

Политика Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Политика Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.

Политика Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.

Армия и оружие Визит Эрдогана в Россию совпал с отставками турецких генералов Визиту турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрогана в Россию предшествовали отставки внутри армии Турции.

Экономика Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.

Технологии В России открыты пять новых островов Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море, сообщает РИА "Новости".

Наука Древний вид насекомых назвали в честь Буратино Стоит отметить, что называть новые биологические виды в честь персонажей из волшебных миров — сравнительно распространенная практика, хотя чаще всего подобных имен удостаиваются ныне существующие животные и растения.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.

Общество Во Владивостоке введен режим ЧС Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Общество В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей "Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

Происшествия В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Происшествия Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Происшествия Число отравившихся суши в Самаре возросло до 48 человек Начиная с минувшей субботы - 24 августа в Самаре начали регистрировать групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями среди горожан, которые заказали с доставкой на дом и съели суши из ресторана "Фарфор в Самаре".