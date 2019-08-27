Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 29 августа. Данные о новой стоимости иностранных валют доступны на сайте регулятора. Курс доллара увеличился на 15,19 копейки – до 66,4127 рубля.

Банк России увеличил курсы доллара и евро на 29 августа

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