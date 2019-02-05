Экономика

Банк России утвердил новый фирменный стиль своего логотипаТАСС 09:03

Банк России утвердил новый фирменный стиль своего логотипа - двуглавого орла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Новый логотип уже появился в очередном выпуске "Вестника Банка России".
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Банк России обновил логотип

Говорит Москва10:14

Банк России спрятал языки у двуглавого орла на своем новом логотипе

РБК09:50

Банк России утвердил новый фирменный стиль своего логотипа

ТАСС09:03

Банк России изменил двуглавого орла на логотипе

Ведомости07:15

Двуглавый орел на логотипе ЦБ остался без перьев

Взгляд.ру10:10

Разработан новый фирменный стиль Центробанка

ИА Клерк.Рувчера в 07:17

«Роза ветров» меняет фирменный стиль

RATA-newsвчера в 01:57
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Происшествия

В крови рэпера Децла не обнаружено наркотических веществ

Обновлено в 08:41
Общество

Футболист «Спартака» Глушаков официально развелся с женой

Никулинский суд Москвы расторг 5 февраля брак полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова и его теперь уже экс-супруги Дарьи.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Москве и области проверяют более ста объектов после их «минирования»

Обновлено в 07:56
Авто

Mazda в марте представит новый кроссовер

Mazda работает над роторным двигателем нового поколения.
Обновлено в 03:42
Наука

Ученые сообщили об ускорении смещения магнитного полюса Земли

Скорость движения Северного магнитного полюса Земли за последние десятилетия ускорилась в несколько раз, выяснили ученые из американского Национального института информации об окружающей среде.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Петербурге студента убило упавшей с крыши глыбой льда

В Петербурге 23-летний юноша скончался от падения наледи.
Обновлено в 10:14
Транспорт

В московском метро введут систему оплаты по зонам

Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Происшествия

СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми

"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Армия России может отказаться от патронов калибра 5,45 мм

Обновлено в 08:06
Происшествия

Суд арестовал владельца автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области

Суд арестовал владельца автобуса, попавшего в ДТП под Калугой, в результате которого погибли семь человек, сообщает СК РФ в WhatsApp.
Обновлено в 10:08
Интернет

Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom

Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 03:32
Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone X

Обновлено в 07:01
Происшествия

СК задержал бывшего мэра Арзамаса, который премировал сам себя

Бывшего мэра Арзамаса Нижегородской области задержали по подозрению по трем коррупционным статьям, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Обновлено в 08:45
Общество

Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу по делу «Седьмой студии».
Обновлено в 09:16
Авто

Кроссовер Range Rover Velar SVAutobiography: первый V8 в гамме

Пока же версия SVAutobiography стала первым и единственным Веларом с мотором V8: у остальных машин в гамме только турбочетверки или максимум двигатели V6.
Обновлено в 09:28
Авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 представят осенью

Компания Toyota может представить родственные внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX новых генераций уже этой осенью.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Из хостела в Москве госпитализировали 25 человек из-за очага кори

Из московского хостела госпитализировали 25 человек с симптомами кори. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 04:21
Спорт

Российские биатлонисты прибыли на этап КМ в Канаду без винтовок

Российские биатлонисты прибыли в канадский город Кэнмор, где пройдет седьмой этап Кубка мира, сообщает "Тюменская арена".
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Квартира дочери Башмета в доме на Никитском бульваре полностью сгорела

Обновлено вчера в 04:50
Наука

В Аргентине обнаружили останки нового вида динозавра

Останки нового вида динозавров, которые отпугивали хищников с помощью длинных шипов на спине, обнаружили в Аргентине, сообщает интернет-портал Phys.org со ссылкой на исследователей.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Воздух в Петербурге отравило ядовитое вещество

Источником странного запаха, который беспокоил жителей нескольких районов Петербурга 5 февраля, стала цистерна с остатками ядовитого вещества, которое добавляют в газ.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Вандалы осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне

Обновлено в 09:38
Экономика

Центробанк запустил робота для поиска финансовых пирамид

Центробанк России запустил интернет-робота для поиска финансовых пирамид.
Обновлено вчера в 22:55
Общество

Смерть основателя криптобиржи Quadriga привела к потере $140 млн

Крупнейшая канадская биржа криптовалют Quadriga лишилась доступа к цифровой валюте стоимостью около $140 млн из-за внезапной смерти ее 30-летнего основателя Джеральда Коттена.
Обновлено в 06:43
Общество

В Петербурге сторонников Навального оштрафовали на 7 млн руб

Обновлено в 10:26
Наука

1054 человека помогли найти кишечные бактерии, связанные с депрессией

Выяснилось, что у людей с депрессией, вне зависимости от лечения антидепрессантами, была нехватка бактерий родов Coprococcus и Dialister.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

«Северсталь» начнет производство труб для нефтяной отрасли

Обновлено в 06:01
Общество

«Победа» ограничила размер ручной клади

Авиакомпания «Победа» ограничила размер провоза ручной клади в самолете до 36х30х4 см, весом не более 10 кг.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМД

Президент России Владимир Путин одобрил список мероприятий, который ему представил Генеральный штаб после того, как США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:42
Происшествия

Курсантов в Ульяновске могли намеренно заразить паразитами

Курсантов Ульяновского суворовского училища могли намеренно заразить эхинококкозом.
Обновлено в 07:37
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