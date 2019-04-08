Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреляИнтерфакс 05:46

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 апреля, составляет 73,3617 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,11%.

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреля

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