Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреляИнтерфакс 05:46

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 апреля, составляет 73,3617 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,11%.
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Официальные курсы евро и доллара на вторник снизились

Газета.Ru06:38

Официальные курсы ЦБ России на 05.04.19

Коммерсантъ04 апреля в 18:40

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреля

Интерфакс05:46

Официальный курс доллара понизился на 6 копеек, евро — на 8

Банки.ру06:00

Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 7 коп

Urbc.Ru05:53

ЦБ РФ установил курс евро с 9 апреля в размере 73,3617 руб

Финмаркет05:41

Официальный курс евро снизился до 73,36 рубля

РИА Новости06:12
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
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УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе

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Серебренников выпущен из-под домашнего ареста

Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста.
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Forbes: Сын Чайки запустит новый бизнес на миллиарды рублей

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Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
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В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
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Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

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Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
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Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $71 впервые с ноября 2018 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 11:53
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Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
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Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
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Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым

Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
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Игры

Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера

Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

В Риме ссора в социальной сети переросла в массовую драку

Около десяти молодых людей приняли участие в массовой драке в Риме (Италия), которая возникла после "полемики в социальной сети".
Обновлено в 12:19
Спорт

Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении

Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
Обновлено в 06:50
Общество

Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет

Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.
Обновлено в 13:12
Спорт

Медведева вернулась в Москву. Ждем Загитову

Обновлено в 13:00
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
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Космос

Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов

Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни.
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Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 0:0 (Овертайм)

До конца первого периода «Авангард» счет сравнял. Во втором периоде омичи вырвались вперед.
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Происшествия

Памятник УПА в Харькове забросали мусором

Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
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Общество

Полиция начала массовые задержания после митинга в Архангельске

Как минимум десять человек задержаны сотрудниками полиции за участие в акции против строительства мусорного полигона под Архангельском.
Обновлено в 10:44
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

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Музыка

Организовавший секс-культ рэпер устроил 28-секундный концерт

Обновлено в 12:31
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Двухлетний сын Анны Седоковой ест корм для животных

Кажется, что еще вчера Анна Седокова гуляла с новорожденным малышом по улицам Майями, а вот уже сегодня маленькому Гектору исполняется два года.
Обновлено в 12:56
Политика

Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским

Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Политика

RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.
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Происшествия

Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья

Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено в 13:00
Общество

В Словакии запретят выступления животных в цирках

Отмечается, что при дрессировке и выступлениях запрещено использовать огонь или средства, которые могут причинить животным боль или вызвать у них стресс.
Обновлено в 12:57
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