Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреляИнтерфакс 05:46
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 апреля, составляет 73,3617 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,11%.
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Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
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Общество
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Режиссер Кирилл Серебренников освобожден из-под домашнего ареста.
Обновлено в 05:25
Экономика
Forbes: Сын Чайки запустит новый бизнес на миллиарды рублей
По словам сына генпрокурора РФ, новое производство обойдется в 3,5 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Политика
В Раде пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
В Большом зале московского Дома кино в 11 часов 8 апреля началась церемония прощания с актером Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 04:31
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трассы М-4 "Дон" будут скорректированы с 15 апреля.
Обновлено в 10:27
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $71 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов
«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Общество
Суд над Гамидовым и Юсуфовым состоится в Москве
Хасавов намерен обжаловать это решение в апелляционной коллегии надзорного органа в течение 10 дней.
Обновлено в 12:47
Игры
Epic VS Steam: чем это полезно для ПК-геймера
Во всяком случае, The Division 2 на ПК стала эксклюзивом площадки Epic Games.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В Риме ссора в социальной сети переросла в массовую драку
Около десяти молодых людей приняли участие в массовой драке в Риме (Италия), которая возникла после "полемики в социальной сети".
Обновлено в 12:19
Спорт
Гимнастка исполнила прыжок и сломала обе ноги при приземлении
Керио неудачно приземлилась после прыжка, в результате чего сломала обе ноги и вывихнула колени.
Обновлено в 06:50
Общество
Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет
Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Политика
Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин назвал прошедшие в Москве переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом деловыми и конкретными, они прошли не без споров.
Обновлено в 13:12
Спорт
Медведева вернулась в Москву. Ждем Загитову
Обновлено в 13:00
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Космос
Умер проектировщик космического корабля Гагарина Виктор Благов
Проектировщик космического корабля «Восток», на котором в 1961 г. совершил полет первый космонавт Юрий Гагарин, и руководитель полетов орбитальных станций «Салют» и «Мир» Виктор Благов скончался на 84-м году жизни.
Обновлено в 11:08
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 0:0 (Овертайм)
До конца первого периода «Авангард» счет сравнял. Во втором периоде омичи вырвались вперед.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Памятник УПА в Харькове забросали мусором
Неизвестные забросали мусором памятник воинам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), который располагается в парке «Молодёжный» в Харькове.
Обновлено в 10:28
Общество
Полиция начала массовые задержания после митинга в Архангельске
Как минимум десять человек задержаны сотрудниками полиции за участие в акции против строительства мусорного полигона под Архангельском.
Обновлено в 10:44
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено в 07:31
Музыка
Организовавший секс-культ рэпер устроил 28-секундный концерт
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес
Двухлетний сын Анны Седоковой ест корм для животных
Кажется, что еще вчера Анна Седокова гуляла с новорожденным малышом по улицам Майями, а вот уже сегодня маленькому Гектору исполняется два года.
Обновлено в 12:56
Политика
Штаб Порошенко подтвердил его участие в дебатах с Зеленским
Глава предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что украинский лидер придет на дебаты с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским 19 апреля.
Обновлено в 12:06
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
В третий по счёту «Рейтинг травли» вошли многие персоналии из списка, опубликованного RT на прошлой неделе.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Экс-омоновцы пожаловались Путину на выселение из служебного жилья
Пять ветеранов московского ОМОНа пожаловались президенту России Владимиру Путину на выселение из служебного жилья.
Обновлено в 13:00
Общество
В Словакии запретят выступления животных в цирках
Отмечается, что при дрессировке и выступлениях запрещено использовать огонь или средства, которые могут причинить животным боль или вызвать у них стресс.
Обновлено в 12:57