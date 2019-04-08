Финансы
Официальные курсы евро и доллара на вторник снизилисьГазета.Ru вчера в 06:38
Официальный курс европейской валюты на вторник, 9 апреля, понизился на 7,75 коп. и составил 73,3617 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
Обновлено в 06:00
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Футбол
Возобновляется футбольная Лига чемпионов
В 1999 году легендарный Алекс Фергюсон выиграл с «МЮ» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года
Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском
Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией
Актриса отдыхает в Доминикане 9 апреля звезда российского кино Елена Кондулайнен отмечает свой 61-й день рождения на пляжах Доминиканской республики, в районе Пунта-Каны.
Обновлено в 07:44
Транспорт
Стоимость проезда по М-4 «Дон» вырастет с 15 апреля
Стоимость проезда по платным участкам вырастет также и на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург».
Обновлено в 01:45
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Технологии
Facebook создает свою криптовалюту
Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, планирует привлечение внешних инвестиций в размере одного миллиарда долларов США на создание собственной криптовалюты.
Обновлено в 02:57
Политика
Конституционный суд Чехии сегодня рассмотрит жалобу россиянина Евгения Никулина о незаконной выдаче США
Чешская полиция задержала Евгения Никулина в Праге осенью 2016 года по требованию США, где его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына
В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Политика
В «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 млрд рублей
Более 1,6 млрд рублей было похищено в подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:01
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес
Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы
Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Виторгана застукали в объятиях известной актрисы
После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина
Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Экономика
На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации
Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд
Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Авто
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум
ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48