Финансы

Официальные курсы евро и доллара на вторник снизилисьГазета.Ru вчера в 06:38

Официальный курс европейской валюты на вторник, 9 апреля, понизился на 7,75 коп. и составил 73,3617 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.
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ЦБ снизил на 10 апреля курс доллара до 64,78 рубля

ТАСС07:36

Официальные курсы ЦБ России на 09.04.19

Коммерсантъвчера в 17:58

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 10 апреля

Интерфакс07:03

Реальный эффективный курс рубля увеличился

News.ru09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 апреля в размере 64,7766 руб

Финмаркет06:58

Обрушился курс евро и доллара

Газета.Ru07:11

Курсы валют ЦБ РФ на 8 апреля: 65,3498 руб/доллар США и 73,3617 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00
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Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

Обновлено в 06:00
Происшествия

В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи

В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Футбол

Возобновляется футбольная Лига чемпионов

В 1999 году легендарный Алекс Фергюсон выиграл с «МЮ» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу Чемпионов.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной

Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Политика

Путин: Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года

Россия вскоре примет стратегию развития Арктики до 2035 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании V Международного Арктического форума.
Обновлено в 08:13
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Предъявлено обвинение женщине, сбившей двух девушек в Белоярском

Управляя автомобилем Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина сбила двух девушек 17 лет.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией

Актриса отдыхает в Доминикане 9 апреля звезда российского кино Елена Кондулайнен отмечает свой 61-й день рождения на пляжах Доминиканской республики, в районе Пунта-Каны.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Транспорт

Стоимость проезда по М-4 «Дон» вырастет с 15 апреля

Стоимость проезда по платным участкам вырастет также и на трассах М-3 «Украина» и М-11 «Москва-Санкт-Петербург».
Обновлено в 01:45
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Технологии

Facebook создает свою криптовалюту

Американская корпорация Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, планирует привлечение внешних инвестиций в размере одного миллиарда долларов США на создание собственной криптовалюты.
Обновлено в 02:57
Политика

Конституционный суд Чехии сегодня рассмотрит жалобу россиянина Евгения Никулина о незаконной выдаче США

Чешская полиция задержала Евгения Никулина в Праге осенью 2016 года по требованию США, где его обвиняют в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

В 2003 году родился сын Максим, а в 2007 году — дочь Нина. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в 2017 году.
Обновлено в 04:53
Политика

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка».
Обновлено в 01:04
Политика

В «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 млрд рублей

Более 1,6 млрд рублей было похищено в подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха».
Обновлено в 01:01
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Шоу-бизнес

Юная дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала моделью

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в качестве фотомодели, снявшись в рекламе парфюма.
Обновлено в 07:44
Футбол

«Думали, я раздвину ноги»: украинский футболист отказал клубу из Москвы

Озвучили сумму и думали, что я раздвину ножки и рвану.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Виторгана застукали в объятиях известной актрисы

После расставания с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган не стесняется публиковать в инстаграме совместные снимки с другими женщинами.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Тренера сборной Аргентины по футболу сбила машина

Тренера сборной Аргентины по футболу Лионеля Скалони сбила машина в испанском городе Мальорка.
Обновлено в 08:34
Экономика

На Московской бирже предложили выпустить катастрофические облигации

Полностью принадлежащая ЦБ Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) ведет с Московской биржей переговоры о создании нового финансового инструмента — так называемых облигаций катастроф (сатаsтrорне bonds, cat bonds), сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Индия купит у России 464 танка Т-90МС на $1,93 млрд

Власти Индии одобрили закупку у России 464 основных боевых танков Т-90МС на $1,93 млрд, сообщает британское оборонное издание Janes.
Обновлено в 02:57
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

Обновлено вчера в 23:51
Политика

Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика

Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум

ФНС уже не в первый раз фиксирует рекордное сокращение числа однодневок — летом 2018 года их доля упала до исторического минимума 7,3% от общего числа всех компаний, о чем впоследствии глава службы Михаил Мишустин докладывал президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 05:00
Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
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