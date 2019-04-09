Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреляИнтерфакс вчера в 05:46
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 апреля, составляет 65,3498 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Политика
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Звезда «Деффчонок» Галина Боб сменила имидж
Актриса показала результат преображения в соцсети Прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Деффчонки" Галина Боб долгое время оставалась верна ярко-рыжему оттенку волос.
Обновлено в 05:50
Кино
В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кассел
Обновлено в 02:10
Политика
Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.
Обновлено в 10:29
Здоровье
Около 450 жителей Чувашии смогут ежегодно проходить лечение в новом гериатрическом центре
Еще 34 будут открыты в разных точках Чувашии до конца 2019 года.
Обновлено в 10:31
Культура
Андрей Рубанов вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер»
Кстати Российская национальная премия "Национальный бестселлер" была учреждена в 2001-м году критиками Константином Тублиным и Виктором Топоровым.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду
Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский поблагодарил военных за поддержку
Обновлено в 13:29
Здоровье
В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину
В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Политика
Меркель забыла встретить Мэй в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
Обновлено в 11:37
Баскетбол
ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» в баскетбольной Единой лиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 95:89.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма
В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.
Обновлено в 11:40
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено в 06:56
Политика
Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского
На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 14:08
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.
Обновлено в 01:02
Политика
«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста
Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено в 14:06
Футбол
Игрок «Динамо»: «Не знаю, как будет играть без меня «Амкал»
Киберфутболист «Динамо» Антон Klenoff Кленов рассказал о грядущем турнире FIFA eNations Cup 2019, а также о проблемах, с которыми столкнется любительский футбольный клуб блогеров «Амкал».
Обновлено в 13:21
Политика
На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
Обновлено в 12:54