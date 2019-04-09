Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреляИнтерфакс вчера в 05:46

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 апреля, составляет 65,3498 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреля

Политика Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Политика Путин прокомментировал приглашение Трампа цитатой из Ильфа и Петрова Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приглашением главы Белого дома Дональда Трампа совершить визит в Вашингтон цитатой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

Транспорт Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11 На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".

Армия и оружие Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.

Шоу-бизнес Звезда «Деффчонок» Галина Боб сменила имидж Актриса показала результат преображения в соцсети Прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Деффчонки" Галина Боб долгое время оставалась верна ярко-рыжему оттенку волос.

Политика Путин ответил главе Финляндии на условия снятия санкций с России Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту Финляндии Саули Ниинистё, который назвал условия снятия санкций Запада с России.

Культура Андрей Рубанов вошел в шорт-лист премии «Национальный бестселлер» Кстати Российская национальная премия "Национальный бестселлер" была учреждена в 2001-м году критиками Константином Тублиным и Виктором Топоровым.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон носит поношенную одежду Британские репортеры заметили, что дочь Кэтрин и Уильяма, принцесса Шарлотта, носит одежду, которую не так давно носил ее братик, принц Джордж.

Здоровье В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.

Политика Меркель забыла встретить Мэй в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель не встретила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, прибывшую в Берлин на переговоры по Brexit.

Шоу-бизнес Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала новорожденного сына Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.

Баскетбол ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» в баскетбольной Единой лиге В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл "Нижний Новгород" со счетом 95:89.

Наука Пересадка кишечного микробиома облегчила симптомы аутизма В январе 2017 года группа ученых под руководством Дае-Вука Канга (Dae-Wook Kang) запустила долгосрочный проект по изучению влияния трансплантации кишечного микробиома здоровых людей на симптомы расстройства аутистического спектра — как желудочно-кишечные, так и поведенческие.

Политика Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.

Политика Украинского журналиста Скачко объявили в розыск по делу Вышинского На Украине МВД объявило в розыск журналиста Владимира Скачко, у которого ранее проводились обыски в рамках дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Политика В Израиле проходят парламентские выборы В Израиле открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах. В них принимает участие 39 партий и блоков.

Политика «Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.

Футбол Игрок «Динамо»: «Не знаю, как будет играть без меня «Амкал» Киберфутболист «Динамо» Антон Klenoff Кленов рассказал о грядущем турнире FIFA eNations Cup 2019, а также о проблемах, с которыми столкнется любительский футбольный клуб блогеров «Амкал».