Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреляИнтерфакс 08 апреля в 05:46
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 9 апреля, составляет 73,3617 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,11%.
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Доллар попал в опалу: ЦБ сократил закупки американской валюты на четверть
Комсомольская правда07 апреля в 07:57
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
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