Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреляИнтерфакс 06:49
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
По словам автора публикации, покидать Казахстан начали не только россияне, но и русскоязычные этнические казахи, причем эмигрируют главным образом высококвалифицированные люди с доходом, превышающим средний.
Обновлено в 03:02
Кино
В сети появились первые кадры из нового «Терминатора»
В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
Обновлено в 08:03
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Политика
Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
Обновлено в 04:53
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»
Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Авто
Марка Bugatti задумала приподнятый спорткар
Правда, задуман не вполне кроссовер в привычном понимании.
Обновлено в 11:45
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре»
Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину
Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева за установку "надгробия" президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Политика
«Одноклассники» хотят транслировать дебаты Зеленского и Порошенко
Руководство социальной сети «Одноклассники» начало переговоры об организации прямой трансляции дебатов шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика
Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать
Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Политика
Россия и Венесуэла подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы Межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня, заявил в Twitter вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Общество
Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Жасмин призналась, что хотела расстаться с мужем
Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен
Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Общество
Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля
Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
Обновлено в 12:32
Политика
Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Авто
В России открыт приём заказов на Tesla Model Y
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок
Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
Обновлено в 13:34
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 11:53