Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреляИнтерфакс 06:49

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

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