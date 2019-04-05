Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреляИнтерфакс 06:49

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Центробанк РФ установил курсы доллара и евро на 6 апреля

Аргументы и Факты08:57

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 65,41 рубля

Московский Комсомолец07:23

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 65,4072 руб

Финмаркет07:00

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 65,41 рубля

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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 73,44 рубля

РИА Новости07:15

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

Интерфакс06:49
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В сети появились первые кадры из нового "Терминатора", премьера которого запланирована на октябрь 2019 года.
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Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
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Одним из условий Владимира Зеленского перед дебатами стала сдача анализов для подтверждения, что ни один из кандидатов не является алкоголиком или наркоманом.
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Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину

Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста "АгитРоссия" Андрея Жексимбаева за установку "надгробия" президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора.
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Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
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Политика

«Одноклассники» хотят транслировать дебаты Зеленского и Порошенко

Руководство социальной сети «Одноклассники» начало переговоры об организации прямой трансляции дебатов шоумена Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 13:45
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
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Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Политика

На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
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Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено в 12:56
Политика

Россия и Венесуэла подписали 11 стратегических соглашений

Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы Межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня, заявил в Twitter вице-президент по вопросам планирования, министр планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендес Прието.
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Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока

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Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

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Певица Жасмин чуть не рассталась со своим супругом из-за его ревности. Об этом рассказала сама исполнительница.
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Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
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Общество

Москва полностью перейдет на цифровое телевещание 15 апреля

Вместе с Москвой на "цифру" 15 апреля перейдут еще 19 регионов.
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Time посвятил обложку номера Путину и его «тайному плану»

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера изображение российского лидера Владимира Путина, об этом свидетельствует обложка издания.
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Происшествия

В Лондоне перекрыли улицы из-за подозрительных сумок

Лондонская полиция перекрыла улицы после сообщения о двух подозрительных сумках, отправленных в Банк Англии, передает Reuters.
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Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
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