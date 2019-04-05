Финансы

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреляИнтерфакс 06:49

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Центробанк РФ установил курсы доллара и евро на 6 апреля

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Центробанк повысил курс доллара на выходные до 65,41 рубля

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ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

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Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 65,41 рубля

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Финмаркет07:00

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

Интерфакс06:49
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В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
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Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину, на которой он изображён возвышающимся над земным шаром.
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Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

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Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая

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Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
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На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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Во Владивостоке горит склад стройматериалов

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Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как одинока

Как сообщает Daily Mail, Шарлиз, определенно одна из самых одаренных и желанных женщин в индустрии, будучи пойманной на красной дорожке CinemaCon Awards 2019 в Лас-Вегасе, призналась, что уже десять лет как одинока.
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Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского

Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено в 16:27
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Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина

Обновлено вчера в 21:10
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В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
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Рамзан Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе «Ахмата»

Обновлено в 14:05
Политика

США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Политика

Порошенко вслед за Зеленским сдал анализ на алкоголь и наркотики

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре стадиона «Олимпийский» в Киеве, где 19 апреля должны состояться дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 03:34
Музыка

«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием

В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено в 14:08
Происшествия

Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным

Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Армия и оружие

Минобороны показало новую военную базу «Северный клевер» в Арктике

Российское Министерство обороны впервые показало журналистам военную базу «Северный клевер», расположенную в Арктике.
Обновлено в 12:44
Экономика

Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле

Почти 120 человек задержаны в ходе последних протестов в Венесуэле из-за отсутствия электричества и воды.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Украинский катер принял участие в учениях НАТО в Черном море

Обновлено в 07:41
Происшествия

На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма

В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Наука

Исследователи разработали способ управления скоростью света

Исследователи из Университета Центральной Флориды разработали способ управления скоростью света.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие

Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий

Главы МИД «Большой семерки» (G7) «решительно выступили» против военных действий в Ливии, а также предостерегли командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара о продолжении его наступления на столицу — Триполи.
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Певица Kristina Si подала в суд на лейбл Black Star

Певица Кристина Саркисян, более известная как Kristina Si, подала в суд на музыкальный лейбл Black Star c требованием запретить использовать её псевдоним.
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Космос

«Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса

Транзит по солнечному диску Фобоса, размер которого составляет около 23 километров, был пойман камерой «Curiosity» 26 марта 2019 года на 2359-й день его пребывания на Марсе, а менее крупного Деймоса диаметром 6,2 километра – 17 марта 2019 года на 2350 сол.
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Игры

Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах

По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
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Маньяка приговорили к пожизненному за убийство девочки под Тверью

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