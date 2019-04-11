Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 13 апреляИнтерфакс 06:58
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 13 апреля, составляет 64,5171 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Дело о пожаре в «Зимней вишне» направлено в суд
Обновлено в 05:03
Политика
Страны НАТО интересуют поставки российских двигателей для ракет
Ряд стран НАТО интересуется поставками двигателей для ракет российского производства, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 06:34
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Путин поручил продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым
Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован 12 апреля на сайте Кремля.
Обновлено в 05:39
Единоборства
UFC запретил выход под «День Победы» бойцу из Донбасса
Никита Крылов, чемпион Fight Nights в полутяжелом весе, не смог выйти в октагон под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Обновлено в 03:05
Космос
Российские ученые нашли признаки жизни на Венере: новые доказательства
Новая обработка панорамных изображений поверхности Венеры, полученных советскими аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" в 1975-1982 годах, показала на снимках медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой.
Обновлено в 01:00
Футбол
Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с участием Гулиева»
Находящийся в СИЗО нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал скандал, в центре которого оказался полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев.
Обновлено в 05:42
Общество
Видимость роскошной жизни в соцсетях оказалась доступной
Китайский канал CCTV рассказал, как молодые люди, которые не могут позволить себе роскошную жизнь в реальности, создают ее видимость в соцсетях, платя за это символические деньги.
Обновлено в 03:50
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа
В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 06:19
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Политика
Пётр Порошенко уволил губернатора Херсонской области
Исполнение обязанностей главы региона президент Украины возложил на члена фракции «Блок Петра Порошенко» в Херсонском облсовете Дмитрия Бутрия.
Обновлено в 05:32
Общество
Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге
Генеральный директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский прокомментировал введение туристического сбора в Петербурге.
Обновлено в 06:36
Общество
Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов
В министерстве прошли прокурорские проверки Прокуратура проверила декларации о доходах в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области.
Обновлено в 01:01
Политика
Песков: кандидаты в президенты Украины не просили о встрече с Путиным
Никаких запросов на встречу с Путиным от кандидатов в президенты Украины не поступало, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:09
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом
Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Авто
Chery анонсировала новое кросс-купе Jetour X70 Coupe
Напомним, летом 2018-го года компания Chery объявила о выходе на рынок первого паркетника марки - Jetour X70, чуть позже была представлена его "спортивная" версия - X70S, а несколько месяцев в продаже появился 7-местный X90.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Началось производство первого серийного комплекта С-350 «Витязь-ПВО»
Как заявил в пятницу, 12 апреля, замминистра обороны России Алексей Криворучко во время единого дня приемки военной продукции, начато производство первого серийного комплекта.
Обновлено в 06:27
Общество
В Перми суд заблокировал сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы
Ленинский районный суд Перми постановил заблокировать сайт с инструкцией по сборке атомной бомбы.
Обновлено в 06:46